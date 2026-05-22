«Es pot registrar la mobilitat més important de l'any»: Trànsit engega el dispositiu especial per la segona Pasqua

"Aquest cap de setmana de la segona Pasqua podem registrar la mobilitat més important de l’any". Ho ha dit el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en la presentació del dispositiu especial d’ordenació, regulació i control del trànsit que desplegarà juntament amb els Mossos d’Esquadra.
Trànsit preveu que uns 600.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona entre la tarda d'aquest divendres i el matí de dissabte. Per això, habilitarà més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot amb carrils addicionals, i els Mossos reforçaran la seguretat viària a les carreteres catalanes i realitzaran 1.022 controls.
L'objectiu torna a ser les zero víctimes mortals, com ha dit Lamiel, que ha fet una crida a la prudència de tots els conductors. En aquesta línia, la comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos ha recordat que “els tres principals factors de risc continuen sent la velocitat excessiva, les distraccions i el consum d’alcohol” i ha alertat que “cal extremar la prudència al volant, especialment en un cap de setmana amb una mobilitat tan elevada”.
Com serà el dispositiu especial de Trànsit pel pont de la segona Pasqua?
Trànsit preveu que els pics de mobilitat arribin cap a les 19.00 hores d'aquest divendres i entre les 12 hores i les 13 hores d'aquest dissabte. Per això, el dispositiu s’allargarà des de les 12 hores de divendres fins a les 24 hores del dilluns 25 de maig. Les dues mesures principals serà l'habilitació d'uns 150 quilòmetres de carrils addicionals i la realització de 1.022 controls dels Mossos, amb 1.260 agents per reforçar la seguretat viària.
L’objectiu del dispositiu és minimitzar les possibles afectacions a la circulació i vetllar per la seguretat viària dels usuaris. L’AP-7 és la via que concentrarà més volum de trànsit i, per aquest motiu, s’hi habilitaran carrils addicionals per augmentar la capacitat viària. Pel que fa al retorn, Lamiel ha indicat que es preveu el desplaçament de 300.000 vehicles, “la xifra més elevada d’aquest 2026”.