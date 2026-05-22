Barcelona, la ciutat que sempre va mirar al Mediterrani

En qualsevol cas, si Barcelona és coneguda per alguna cosa, és pel seu origen romà. Se suposa que la Colònia Júlia Augusta Favèntia Paterna Barcino es va fundar entre els anys 15 i 10 aC. Els romans es van centrar en el seu alt valor estratègic, perquè la seva situació a la costa de la Mediterrània occidental els era de gran utilitat. Van ser ells qui van crear un port que servia de punt de connexió amb la resta dels enclavaments mediterranis, ja que el Mare Nostrum era un dels eixos vertebradors de l'Imperi.
Per descomptat, durant aquest temps a Barcino hi van arribar oli, vi i cereals, però també persones amb el seu propi credo religiós. De fet, va ser una de les primeres ciutats de la Hispània Citerior a rebre el cristianisme.
Al segle II comptava amb uns 3.500 habitants, que havien de protegir-se de les invasions germàniques. La ruralització va generar una nova ciutat, més petita i fràgil, i després de l'ocupació musulmana, l'any 718, va estar durant vuit dècades sota tutela islàmica. Però el suport dels francs de Carlemany va ajudar a reconquerir-la. Naixia la Marca Hispànica.
Barcelona s'obri a la Mediterrània: la Baixa Edat Mitjana
Sota el regnat de Jaume I d'Aragó, la Corona d'Aragó va impulsar decididament la política marítima i va apostar per dur a terme la conquesta de les Balears l'any 1229. Hi va pesar molt la motivació religiosa, ja que el monarca se sentia cridat a expandir la fe catòlica. En aquell moment, Barcelona ja tenia uns 45.000 habitants.
Hem d'imaginar, doncs, un barri marítim amb una activitat desbordant i, sobretot, amb una nova classe social: mercaders i comerciants que van organitzar gremis que vetllaven pels seus interessos. La creació l'any 1262 del Consolat de Mar (Consolat de Mar) —institució jurídica imprescindible per regular el comerç marítim de la Corona d'Aragó— exemplifica perfectament aquest creixement. El període també va generar una nova arquitectura i, al segle XIV, es va crear la Llotja de Mar per facilitar les operacions comercials.
Tanmateix, si el mar havia portat prosperitat, també va portar desolació, crisi i mort: la pesta negra de 1348. Superada l'epidèmia, el desenvolupament econòmic i comercial es va traslladar a València, que va viure el seu moment de màxima prosperitat al segle XV.
L'Edat Moderna: decadent?
Tres esdeveniments van marcar aquell segle XV, i les seves conseqüències es van deixar sentir durant diferents segles. En primer lloc, la unió dinàstica entre Ferran d'Aragó i Isabel la Catòlica va implicar un trasllat de poder cap a Castella: havia nascut la Monarquia Hispànica. L'establiment de la capitalitat a Madrid va fer que Barcelona es veiés més allunyada de la cort dels Habsburgs.
Tanmateix, per la ciutat hi van passar personatges cèlebres com Sant Ignasi de Loyola o Miguel de Cervantes, que va elogiar la Ciutat Comtal definint-la al Quixot com a “arxiu de la cortesia, alberg dels estrangers, hospital dels pobres, pàtria dels valents, venjança dels ofesos i correspondència grata de fermes amistats, i en situació i en bellesa, única”.
En segon lloc, la conquesta de Constantinoble pels turcs l'any 1453 va provocar que el Mediterrani deixés de ser un espai segur per a la navegació. La notícia va causar, a més, un gran impacte en la cristiandat. I el tercer canvi que es va produir va ser el descobriment d'Amèrica, l'any 1492. A partir d'aquell moment, el comerç internacional es va desplaçar cap a l'Atlàntic. Aquest panorama ens pot fer pensar en un declivi general de la ciutat. Però, si bé és cert i indiscutible en línies generals, els negocis marítims no van desaparèixer totalment.
Els segles XVII i XVIII tampoc van ser gaire pròspers per a Barcelona. La Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió la van debilitar, mentre que l'establiment de la dinastia dels Borbons va implicar un procés de centralització del regne, tot i que la ciutat es va mantenir com a nucli comercial marítim. La Reial Junta Particular de Comerç de Barcelona (1758), sota el regnat de Ferran VI, va contribuir a dinamitzar el comerç interior i exterior, a la qual cosa es va afegir la decisió posterior de Carles III de reactivar, una vegada més, l'activitat marítima i decretar el lliure comerç.
En aquesta Barcelona il·lustrada va destacar la figura de l'historiador Antoni de Capmany, que va escriure la primera crònica marítima de la ciutat. És l'època en què es van consolidar les anomenades fàbriques d'indianes, que tant progrés i riquesa generarien a Barcelona. El port es va convertir aleshores en un element clau per impulsar la industrialització del país.
Una ciutat que es reinventa
Després del fre a l'activitat local que va suposar la Guerra del Francès, a partir de 1850 l'aparició del ferrocarril, la indústria i el proteccionisme van inaugurar un període de brutals desigualtats entre les classes socials. El mateix Friedrich Engels va afirmar que Barcelona era “el centre fabril més important d'Espanya, que té en el seu haver històric més combats de barricades que cap altra ciutat del món”.
La ciutat va créixer a un ritme vertiginós i els barcelonins van demanar l'enderroc de les muralles, un procés que es va iniciar el 1854. Posteriorment es va començar a preparar l'Exposició Universal de 1888. Barcelona es presentava al món com una capital moderna, oberta al Mediterrani i a la resta d'Europa; la Ciutat Comtal s'havia convertit en una urbs seductora que liderava l'activitat econòmica i mercantil a Espanya. Això va comportar l'arribada massiva de població del sud del país, configurant una urbs heterogènia i diversa.
D'altra banda, molts ciutadans van emigrar a Cuba per desenvolupar-hi les seves activitats econòmiques. No podem menystenir en aquest punt el pes del comerç d'esclaus, en el qual van participar (i amb el qual es van enriquir) alguns barcelonins. És també el moment del Modernisme, que tanta empremta ha deixat en l'arquitectura de la ciutat.
Un segle XX complex i esperançador
A principis del segle XX, barris com la Barceloneta reflectien la dimensió marítima de la ciutat. Va aparèixer l'interès pel bany i el 1912 es van inaugurar els banys de la Mar Bella, actius fins a la dècada de 1940. D'una banda, la zona marítima reflectia una manera de viure marinera i obrera que sovint estava marcada per la pobresa i l'escassetat dels seus treballadors. I alhora, Barcelona continuava sent una ciutat de contrastos i les classes més benestants centraven el seu interès en l'esport del rem.
La ciutat va tornar a cobrar importància amb l'Exposició Internacional de 1929, quan va superar el milió d'habitants. Aquest desenvolupament es va veure truncat sobtadament amb l'esclat de la Guerra Civil. Barcelona va viure amb dramatisme els bombardejos, la manca de subministraments i els camins de l'exili (que també es va fer per mar). Igualment, la postguerra va ser funesta per a un lloc que havia donat suport a la República i s'identificava amb la seva catalanitat. És la Barcelona sòrdida narrada per Carmen Laforet a Nada.
Amb els anys del desenvolupisme franquista (a partir de 1959), la ciutat es va obrir al turisme i a una nova globalització. Això va generar, per fi, un desenvolupament econòmic sostingut en el temps. Una nova onada migratòria procedent de les zones més deprimides d'Espanya va fer créixer la ciutat i la seva àrea metropolitana. Però les aberracions urbanístiques, sobretot a la perifèria, van reflectir les incoherències d'un règim immòbil en allò polític però liberal en termes econòmics. Després de la mort de Franco el 1975, Barcelona va abraçar amb il·lusió l'inici de les reformes democràtiques.
La seva última gran transformació (decididament marítima) va tenir lloc arran dels Jocs Olímpics de 1992. Es va impulsar l'obertura cap al mar, modificant profundament el litoral i dignificant un espai marítim pràcticament oblidat. Des d'aleshores, el port s'ha consolidat com a hub logístic i de creuers.
Això també ha obert el necessari debat sobre el control del turisme massiu, que pot generar, entre altres coses, processos de gentrificació als barris de la ciutat. I tot això sense oblidar la massiva arribada de migrants dels cinc continents. Actualment, Barcelona es mostra com una capital mediterrània de primer ordre, una ciutat amb una història llarga i dilatada i amb una relació perenne amb el mar.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation. Llegiu aquí l’original.