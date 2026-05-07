Catalunya ja té 8,2 milions d'habitants

La població catalana ja supera els 8,2 milions d'habitants. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya ha crescut prop de mig milió d'habitants en els últims cinc anys i, l'1 de gener del 2026, el país ja sumava 8.210.710 habitants. Aquesta circumstància, però, no és la mateixa per a totes les franges d'edat: la població de més de 65 anys ha arribat per primera vegada al 20% del total, mentre que el percentatge de menors de 15 anys continua caient i encadena 12 anys de caigudes. Les dades també revelen que cada cop hi ha més residents al país de nacionalitat estrangera, apropant-se a una cinquena part de la població (19,3%).
Concretament, el 2021 la població catalana era de 7,75 milions d'habitants. Cinc anys després, ja s'ha arribat als 8,21 milions, amb un augment de 86.584 residents l'últim any. Per demarcacions, durant el segon semestre de l'any passat, la població a Barcelona va créixer en 41.546 persones; a Girona, en 3.626; a Lleida, en 3.572; i, a Tarragona, en 7.339.
Quant a les franges d'edat, el grup de ciutadans més gran és el de majors de 65, tant en percentatge com en nombre. De fet, des del 1971, quan comença la sèrie històrica de població per grups d'edat a escala autonòmica, mai s'havia arribat als 1.644.00 residents d'aquesta franja d'edat, ni tampoc s'havia assolit abans que aquest grup representés una cinquena part del conjunt. Fa una dècada, eren el 18,5%, i fa dues, el 16,4%.
Si continuem amb la resta de franges d'edat, pel que fa als menors de 15 anys, hi ha 1.050.000 habitants, un 12,8% del total. Fa una dècada, a principis del 2016, aquest grup representava el 15,8% dels habitants, amb un total d'1.175.000 joves. També en comparació amb l'abril del 2025, el pes de la població de 15 a 24 anys (11,6%) i el de 25 a 34 anys (12,5%) creix lleugerament, així com el dels de 50 a 64 anys (21,6%), mentre que els que tenen entre 35 i 49 anys reculen tímidament (21,5%).
La població d’altres nacionalitats s’apropa al 20%
D'altra banda, destaca que la població de nacionalitat estrangera resident al país ha arribat al 19,3%. El pes dels nacionals d’altres països ha augmentat en 4,4 punts percentuals respecte a l’any 2019, quan no arribaven al 15% de la població. En termes absoluts, han passat d’1,1 milions de conciutadans a superar els 1,5 milions, un creixement d’un 38,6% mentre el conjunt de la població catalana ha incrementat un 7% en aquests anys, i se situa ara en 8,21 milions, segons les mateixes dades provisionals de l’INE.