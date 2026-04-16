25 segons de català en l’himne oficial de la visita del Papa

Aquest vespre, l’Església ha fet públic l’himne oficial de la visita del Papa a l’estat espanyol, Alça la mirada, presentant-lo com una obra coral en què han participat 1.700 veus. Això sí, gairebé totes en castellà.
Dels gairebé cinc minuts que dura el cant, tan sols s’escolta una frase en català, que suposa 25 segons de temps, segons ha informat Catalunya Religió. La peça ha estat una iniciativa d’una plataforma musical catòlica, VIVAFE, sota la direcció de Pablo Cebrián. "En ell confio i no tinc por", és la frase que se sent en català en el minut 2.20, aproximadament.
La gravació s’ha fet a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries. L’indret a Catalunya va ser precisament la Sagrada Família, que serà un dels principals punts d’atenció de la visita papal. De fet, és precisament el centenari de la mort d’Antoni Gaudí i la inauguració de la Torre de la Glòria el principal motiu de la visita pontifícia.
Crida l’atenció que l’himne ha estat impulsat i presentat com una “expressió col·lectiva de fe i unitat”. El grup Tuyo ha estat el participant català a l’obra musical, amb una desena de compositors com els capellans Toño Casado, Jaime Salmonero, Marcos Ricbour i Javi Caño. El grup més aviat sembla molt seu. I vista la sensibilitat de l’Església espanyola per la pluralitat de l’estat, a algú li pot fer la impressió que els catalans no som de Déu.