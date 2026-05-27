El Govern defensa l'increment pressupostari en Salut per construir la sanitat dels pròxims 50 anys

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat el projecte de pressupostos del Departament de Salut, que augmenta un 21% respecte del de fa tres anys i permet “posar les bases de la sanitat dels propers 50 anys”. En una compareixença al Parlament, ha destacat que els comptes ascendeixen a 13.840 milions d’euros i incorporen 251 milions addicionals per a projectes acordats amb ERC i els Comuns, així com 294 milions per al període 2026-2030 per reduir el dèficit històric de finançament i reforçar la salut mental infantil i juvenil. També inclouen 3.800 milions per a l’atenció primària, 8.700 milions per a l’atenció especialitzada i 5.911 places més de personal sanitari i administratiu.\r\n\r\nEl conseller ha explicat que el pressupost del Departament de Salut ascendeix a 13.840 milions d’euros, una xifra que suposa un increment del 21% respecte de fa tres anys. Els comptes contemplen 251 milions addicionals per a projectes prioritaris acordats amb ERC i els Comuns per al 2026, així com 294 milions per al període 2026-2030 destinats a reduir el dèficit històric de finançament de la sanitat catalana i reforçar la salut mental infantil i juvenil. Així mateix, ha destacat que el pressupost estableix una despesa de 1.663,6 euros per persona l’any 2026, de manera que “el pressupost per càpita presenta un increment sostingut des de l’any 2013 i, concretament, el 2026 augmenta en 161,5 euros per persona respecte del 2023”.\r\n