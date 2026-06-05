Quines són les tècniques d’estudi més efectives per a la Selectivitat?

Amb la Selectivitat a tocar, els estudiants encaren els darrers dies de preparació abans dels exàmens. Cadascú té les seves pròpies tècniques d'estudi, però una recerca feta amb 3.414 alumnes de secundària de 27 centres educatius catalans ha analitzat quins mètodes són més efectius a l'hora d'obtenir bons resultats acadèmics.
L'estudi es va dur a terme a partir de dues enquestes: una sobre les estratègies d'estudi dels alumnes i una altra sobre les seves actituds i creences al voltant de l'aprenentatge. A partir d'aquestes dades i de les qualificacions finals, els investigadors han analitzat l'impacte de les diferents tècniques utilitzades pels estudiants.
La recerca destaca dues tècniques especialment útils: l'elaboració i l'evocació. L'elaboració consisteix a intentar entendre allò que s'estudia, relacionant-ho amb coneixements previs, pensant exemples o explicant-se un mateix els continguts. Pel que fa a l'evocació, es basa a recuperar de la memòria allò que s'ha après. Aquesta tècnica es pot aplicar explicant la lliçó en veu alta o en silenci, fent autoavaluacions, redactant resums o elaborant esquemes.
La tècnica de la "pràctica espaiada"
L'estudi també assenyala la pràctica espaiada com una tècnica beneficiosa. Aquesta tècnica consisteix a estudiar un mateix tema diverses vegades deixant passar un cert temps entre cada sessió d'estudi. Tot i que la recerca no detecta una correlació directa entre aquesta estratègia i l'obtenció de millors notes, sí que apunta que contribueix a un aprenentatge més durador i flexible.
Els mètodes que donen menys resultat
En canvi, la investigació conclou que hi ha altres tècniques que no donen bons resultats, tot i que siguin mètodes freqüents:
- Rellegir els apunts o el llibre
- Subratllar continguts,
- Copiar-los o intentar memoritzar-los literalment
L'estudi també indica que concentrar l'estudi just abans de l'examen pot funcionar a curt termini, però genera aprenentatges efímers i poc transferibles a nous contextos. Finalment, els resultats de la recerca apunten que estudiar amb música tampoc és una pràctica recomanable.