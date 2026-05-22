Bad Bunny a Barcelona: tot el que has de saber dels dos concerts que sacsejaran la ciutat

Bad Bunny aterra a Barcelona aquest 22 i 23 de maig amb dos concerts a l'estadi Lluís Companys que prometen sacsejar de valent la capital catalana. El cantant de Puerto Rico, un dels artistes més seguits a tot el planeta i que segueix aglutinant centenars de milions de reproduccions a totes les plataformes de vídeo i àudio, es presentarà a Montjuïc en el marc de la seva gira mundial per presentar el seu darrer àlbum, Debí Tirar Más Fotos.
Barcelona és la primera parada del seu pas per a Europa i marcarà el camí d'uns concerts que seguiran l'estètica, el ritme i la performance del que ha estat el seu show als Estats Units i Llatinoamèrica. Feia set anys que Bad Bunny no trepitjava la capital de Catalunya. Va ser en el marc del Sónar 2019 quan el porto-riqueny va fer vibrar els assistents d'un dels festivals més icònics de la ciutat.
L'any següent havia de ser un dels caps de cartell del Primavera Sound, presentant el YHLQMDLG, però la pandèmia de Covid-19 ho va engegar tot pel pedregar. Ara, consolidat com una estrella mundial, líder absolut de la música urbana i un dels referents del gènere del trap, el reggaeton i els ritmes llatins, Benito Antonio Martínez Ocasio promet posar cap per avall Barcelona. T'expliquem tot el què has de saber dels dos concerts.
On actuarà Bad Bunny, a quina hora i en quines dates
Bad Bunny farà els dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. A partir de les 20:00h del vespre, el cantant enlluernarà el recinte amb la seva posada en escena i tot el seu repertori.
A partir de quina hora podràs entrar a l'estadi? A les 17:00h ja obriran les portes de l'Estadi Olímpic.
Qui actuarà abans de Bad Bunny? El duo Chuwi, a partir de les 19:00h, actuaran com a teloners del cantant.
Quins dies actuarà a Barcelona? El divendres 22 de juny i el dissabte 23 de juny.
Com arribar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys pel concert de Bad Bunny?
Des de l'organització recomanen arribar al recinte en transport públic o a peu. Conduir fins allà és complicat i encara ho és més aparcar a la zona de Montjuïc. També us mostrem el plànol d'accessos de l'estadi:
Com arribar-hi a peu? Recomanen que es faci el trajecte des de Plaça Espanya fins a Montjuïc a través de les escales mecàniques de la zona. Són uns 20 minuts de caminar.
Com arribar-hi en transport públic? Les línies d'autobús 150, 55 i 13 paren ben a prop de l'estadi. TMB reforçarà la 150 en motiu de l'afluència de gent pel concert.
Objectes no permesos al concert de Bad Bunny
- Motxilles i bosses més grans de 40 × 20 × 20 cm.
- Begudes alcohòliques.
- Ampolles o recipients de vidre.
- Recipients de plàstic rígid.
- Llaunes.
- Aerosols de qualsevol tipus.
- Perfums, desodorants o esprais.
- Punters làser.
- Pals de selfie.
- Paraigües rígids o para-sols.
- Focs artificials, bengales o qualsevol tipus d’explosiu.
- Animals (excepte gossos guia).
- Bicicletes.
- Patins, monopatins o skates.
- Vehicles de motor personals o similars.
- Armes de qualsevol tipus.
- Qualsevol objecte que pugui ser utilitzat com a arma.
- Equips de gravació d’àudio o imatge:
- iPads
- tauletes
- ordinadors
- càmeres professionals
- drons
- etc.
- Substàncies il·legals.
- Objectes que produeixin soroll:
- megàfons
- sirenes
- cornetes
- etc.
- Carpes, cadires, taules, neveres portàtils, etc.
- Persones sota els efectes de l’alcohol i/o les drogues.
- Qualsevol objecte que l’organització consideri inapropiat o ofensiu.
La Casita de Bad Bunny a Barcelona: qui hi serà?
El concepte de La Casita forma part dels concerts d'aquesta gira de Bad Bunny des de l'inici. És una casa, literalment, col·locada al mig de l'escenari des d'on el cantant fa totes les seves actuacions. Allà hi trobem tot un seguit de celebritats col·locades estratègicament com a convidats de Benito i el seu equip. En els 25 concerts que ja ha celebrat arreu del món hem vist artistes, actrius, actors, cantants i celebritats de tota mena. La Casita, com a tal, ja està col·locada a Montjuïc.
Fins que no se celebrin els concerts no sabrem quins influencers, celebritats i famosos formaran part dels dos concerts de Barcelona. Aquest concepte també arreplegarà centenars de personalitats a La Casita.
Quines cançons sonaran al concert de Bad Bunny?
El cantant, en els darrers vint-i-cinc concerts, ha explotat de valent el seu últim àlbum. Als concerts també toca diverses antigues o nostàlgiques, però aquí podeu trobar totes les destacades del disc.