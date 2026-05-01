Fades denuncien atacs LGTB-fòbics en un concert a Vilassar de Dalt

El grup de música Fades ha denunciat atacs LGTB-fòbics per part del públic del concert que van fer aquest dijous a la nit a Vilassar de Dalt. Així ho han informat els tres integrants del grup a través d'una publicació a X, on també han apuntat a l'equip de seguretat per no reaccionar a la situació. En aquest sentit, també lamenten l'absència d'un pla d'acció davant d'aquest tipus d'agressions.
Àngel Exojo, Ferran Pi i Vicenç Calafell, els tres integrants de Fades, oferien un concert aquest dijous en aquest municipi del Maresme en el marc de la Festa Major dels Sants Màrtirs. Aquest divendres, el grup ha escrit un comunicat a X explicant l'incident que van viure: "Volem denunciar públicament els atacs LGTBfòbics d'alguns assistents al concert d'ahir a Vilassar de Dalt i la incompetència de l'equip de seguretat i la manca d'un pla d'acció en vers atacs LGTB-fòbics. Prou. Volem tocar en espais segurs".
En una entrevista amb Nació, Fades explicaven fa un any que una de les inquietuds que tenen i que volen mostrar als escenaris és "el sexe com a sexualitat". "Per què no em puc lluir de manera desacomplexada i amb confiança a l’escenari, sense sexualitzar-me en un sentit capitalista? És una necessitat que es crea per incomodar, perquè veure cossos no binaris o trans encara incòmoda. Per això tenim la necessitat de sexualitzar-nos o d'exhibir-nos".
Fades és un grup de música que, precisament, té com a objectiu reivindicar la consciència lingüística, d'una banda, i la lluita pels drets LGTB, de l'altra. En aquest sentit, els integrants del grup reflexionaven en la mateixa entrevista que els agradaria convertir-se en els referents que no van tenir, així com "crear llibertat en aquests espais que es donen als concerts". "De petites, teníem de fons de pantalla en Troye Sivan i ara una persona queer de 12 anys de Mallorca ens hi té a nosaltres. No és un referent que has anat a cercar a Austràlia, el tens a dos carrers de casa".