Pedro Sánchez i Olivia Rodrigo, «actuacions» sorpresa al Primavera Sound

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va viatjar ahir fins a Barcelona després de rebre el Papa per visitar el Primavera Sound juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Unes hores després de l'acte al Palau Reial de Madrid, Sánchez va venir fins a la capital catalana acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez.
Tant Sánchez com Illa han compartit imatges de l'estona que van passar al festival per excel·lència de la capital catalana, on se'ls pot veure passejant pel parc del Fòrum saludant treballadors i artistes. Algunes de les cares amb qui Sánchez va intercanviar unes paraules van ser Amaia, Juanjo Bona o Martin, tots tres d'Operación Triunfo.
De fet, Sánchez ha dit obertament i en diverses ocasions que és un amant de la música. En aquest sentit, tot just ahir va poder veure un dels seus grups preferits, Gorillaz. A més, aquest dissabte també van cantar al Primavera Sound The XX, Peggy Gou o Little Simz, a banda de l'actuació sorpresa de l'estatunidenca Olivia Rodrigo.
En la publicació del president del govern espanyol a Instagram, Sánchez assenyala que el Primavera Sound és "molt més que música". "És talent, creativitat i una manera de demostrar al món una Barcelona i Espanya obertes, diverses i plenes d'energia", ha afegit. Per la seva banda, Illa ha escrit: "Talent, creativitat i projecció internacional per a una ciutat oberta, diversa i vibrant".
També han acompanyat els dos presidents el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Joan Laporta i Pep Guardiola
D'altra banda, també s'han vist imatges d'altres personalitats gaudint de la penúltima jornada del festival com Joan Laporta i Pep Guardiola. El ja exentrenador del Manchester City ha visitat el Primavera Sound juntament amb la seva filla, qui ha publicat a les xarxes una imatge de tots dos abraçats i gaudint de l'esdeveniment.