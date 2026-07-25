Accidentat concert de Lola Índigo a Barcelona

El concert de Lola Índigo al Share Festival de Barcelona s'ha hagut de suspendre aquest divendres a la nit després que l'artista patís una indisposició en plena actuació. La cantant andalusa havia interpretat només una part del repertori quan el xou s'ha interromput sobtadament, deixant els milers d'assistents sense entendre què havia passat.
Uns minuts després de la suspensió, i abans que comencés el concert de Juan Magán, un representant de l'equip d'Índigo ha sortit davant del públic per explicar que el concert no podia continuar per una "indisposició" de la cantant. També ha demanat disculpes als assistents, que han respost amb un llarg aplaudiment abans de desplaçar-se cap al següent escenari.
Poc després, la mateixa Lola Índigo ha publicat un comunicat a les xarxes socials en què ha explicat què li havia passat. Segons relata, en pujar a l'escenari ja no es trobava bé i, a mesura que avançava el concert, va començar a marejar-se, a veure-hi borrós i a notar que li faltava l'aire. "Els metges m'han dit que era una lipotímia, que estava dèbil i que no podia continuar amb el xou", explica la cantant.
Índigo també admet que va sentir "molta por" perquè mai abans s'havia trobat així damunt d'un escenari i lamenta no haver pogut interpretar les cançons que quedaven del repertori: "Em trenca el cor no haver tingut forces per tornar a sortir", afirma. L'artista també ha agraït l'atenció rebuda per part dels serveis mèdics del festival i ha expressat el seu desig de tornar "ben aviat" a Barcelona.