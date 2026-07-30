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Quevedo i Bad Gyal, artistes de l’Estat més escoltats a l’estranger a Spotify en la primera meitat de 2026

Entreteniment

  • Quevedo, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 18:58

Quevedo i Bad Gyal lideren la llista de cançons més escoltades a l’estranger a través d'Spotify en la primera meitat d’any. La plataforma ha anunciat aquest dijous quines han estat les cançons d’artistes de l’Estat o amb la seva participació publicades el 2026 i que han sonat més fora d’Espanya des de principi d’any.

Fins ara Quevedo és el gran protagonista de l'any a Spotify perquè situa tres cançons Al golpito, Ni borracho i Scandic entre les més reproduïdes fora de l’Estat. Per la seva banda, Bad Gyal reafirma la seva posició col·locant tres temes al rànquing: Choque, Te Daré i Más cara. El llistat també compta amb cançons de Rels B i Rosalía.

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