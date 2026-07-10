La Fúmiga ha aconseguit el tercer Disc d'Or amb la cançó Ja dormiré. El líder del grup valencià, Artur Martínez, ha recollit el guardó en directe -i per sorpresa- a RAC1, on ha participat en el programa El món de Jordi Basté per presentar la cançó de l'estiu de l'emissora.
Els valencians han adaptat el seu gran èxit afegint a la tornada de Ja dormiré frases com ara "Que sone tot l'estiu, la meua ràdio, la nostra ràdio, sempre serà RAC1". Per a Martínez, el tema és perfecte per a aquests mesos a la ràdio perquè és "la cançó que més parla d'aquesta vibra d'estiu", i ha afegit que els equips que es queden treballant a les emissores necessiten "tenir aquesta energia constant". L’adaptació sonarà a RAC1 des del dilluns 20 de juliol fins al diumenge 30 d’agost.
La Fúmiga s'acomiada aquest 2026 definitivament dels escenaris després de set anys de trajectòria musical intensa. Durant aquest temps, els valencians han fet més de 600 concerts, han acumulat 210 milions de reproduccions a Spotify i tenen 439.000 oients mensuals en una progressió espectacular.
El grup va néixer a Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, l'any 2012 com a xaranga vinculada a les bandes de música tradicionals. Espremedors va ser el seu disc de presentació el 2019, amb temes tan icònics com Mediterrània, primer Disc d'Or de la formació; Havia de passar els en va regalar el segon. En la visita a El món, Artur Martínez ha expressat que aquests guardons sempre els han fet "una il·lusió especial" perquè no tenien "aquest somni".
Gira de comiat
La Fúmiga és un dels grups que més acollida ha tingut entre un públic intergeneracional gràcies a unes lletres carregades de missatges positius i reivindicatius i a unes melodies que empenyen a cantar i ballar. Immersos ara en la seva gira de comiat "L'últim abraç", posaran punt i final a un camí d'èxit que acabarà a l'octubre amb quatre concerts -dos a Barcelona i dos a València- amb totes les entrades venudes. Abans, però, encara hi ha temps d'anar a veure'ls.