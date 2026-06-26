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The Tyets donen la benvinguda a l'estiu amb «Era això!»

Entreteniment

  • The Tyets, en imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 12:53

The Tyets donen la benvinguda a l'estiu amb la seva nova cançó pop Era això! (Luup Records). "Era això! Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això. Tot el que buscava, ho tenia ben a prop", canten els mataronins, en una cançó que apel·len a les coses que veritablement són importants com "una taula ben llarga i els amics a prop".

En un comunicat, han explicat que és "una reflexió sobre aquesta voràgine vital en què vivim, fent-nos reflexionar sobre com de feliços ens poden arribar a fer aquelles petites coses". La cançó també ve acompanyada d’un videoclip amb aires mediterranis, dirigit per Martí Barbena (Zuzu).

 

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