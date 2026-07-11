El Cruïlla tanca l'edició del 2026 amb 73.000 assistents i reivindica un model de «qualitat per sobre de la quantitat»

El Festival Cruïlla ha tancat aquest dissabte l'edició del 2026 amb 73.000 assistents, 9.000 menys que l'any passat, quan va assolir el rècord històric de 82.000 espectadors. La diferència s'explica per la devallada a la jornada inaugural d'aquest dimecres que va reunir 9.000 persones, la meitat que el 2025, quan el concert de Gracie Abrams va congregar 18.000 assistents.
Tot i aquest descens, la direcció del festival es mostra satisfeta amb el resultat i defensa que el model de creixement "ja ha arribat al seu sostre": "Preferim la qualitat per sobre de la quantitat i no pretenem ser els més grans, sinó els millors", ha assegurat el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, que ha destacat que el festival se sent "molt còmode" amb aforaments d'entre 20.000 i 25.000 persones per jornada.
A banda dels 9.000 assistents de dimecres, el Cruïlla ha reunit 20.000 dijous, 21.000 divendres i 23.000 dissabte. Herreruela ha admès que encara no han trobat la fórmula perquè el primer dia generi una "comunitat fidel" entre el públic més jove i ha reconegut que continua depenent massa del cap de cartell. "És una cosa de la qual intentem fugir; volem construir una comunitat més sòlida", ha afirmat.
"La millor edició" del Cruïlla
Més enllà de les xifres, el director del Cruïlla ha reivindicat la identitat del festival: "Ens sentim molt còmodes amb la idea que el Cruïlla és casa. És el lloc on et sents còmode i on pots ser tu mateix", ha assegurat. Fins i tot ha comparat el festival amb "el sopar de Nadal de l'estiu", un espai de retrobament abans de les vacances.
Herreruela també ha defensat que aquesta ha estat "la millor edició" del Cruïlla, amb una programació "més completa" que mai. Ha destacat que tots els escenaris, des dels més petits fins als principals, han registrat una elevada afluència de públic durant els quatre dies, tant en concerts com en les propostes de dansa, humor o moda.
Per l'edició d'enguany hi han passat artistes internacionals com Halsey, David Byrne, Pixies, Garbage, The Black Crowes, The Hives, Faithless, Two Door Cinema Club, Jon Batiste o Bomba Estéreo. El festival també assenyala que el 95% del públic ha estat local i que la franja d'edat majoritària s'ha situat entre els 35 i els 45 anys.