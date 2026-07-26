El Share Festival supera el seu rècord i reuneix 60.000 assistents en dues jornades

El Share Festival, que posa al centre la música urbana, ha superat el seu rècord i ha reunit 60.000 assistents entre aquest divendres i dissabte al Parc del Fòrum de Barcelona. La vuitena edició de l'esdeveniment ha establert així un nou sostre després de penjar el sold out gràcies a actuacions com les de Juan Magán o Dellafuente.\r\n\r\nUna de les artistes més esperades, però, va ser la de Lola Índigo divendres, que va fer pujar la temperatura de l'escenari principal amb un xou enèrgic i visual abans que acabés prematurament per un "motiu d'indisposició" de l'artista. Un altre dels grans reclams ha estat Myke Towers, que també va desplegar els seus ritmes llatins davant de milers de persones divendres.\r\n