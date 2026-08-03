Ariana Grande es retira temporalment

Ariana Grande ha anunciat que es retirarà del focus mediàtic una vegada finalitzi la gira Eternal Sunshine Tour. A més, la cantant i actriu no participarà al musical Sunday in the Park with George, que tenia previst protagonitzar amb el seu company de repartiment a Wicked, Jonathan Bailey. \r\n\r\nLa notícia arriba després de més d'un any des que la salut i el físic de Grande comencessin a ser objecte de debat a internet, sent la seva primesa el principal focus de la conversa. Fa tot just dos dies, la cantant llançava el seu videoclip del tema petal, rebent multitud de crítiques i comentaris en relació amb el seu aspecte físic. "Ariana s'allunyarà de la vida pública quan acabi la gira Eternal Sunshine Tour", diu un comunicat dirigit a diversos mitjans nord-americans com People o The Hollywood Reporter.\r\n