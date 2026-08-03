03 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Ariana Grande es retira temporalment

Entreteniment

  • Ariana Grande, en imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 17:55
Actualitzat el 03 d’agost de 2026 a les 17:56

Ariana Grande ha anunciat que es retirarà del focus mediàtic una vegada finalitzi la gira Eternal Sunshine Tour. A més, la cantant i actriu no participarà al musical Sunday in the Park with George, que tenia previst protagonitzar amb el seu company de repartiment a Wicked, Jonathan Bailey. 

La notícia arriba després de més d'un any des que la salut i el físic de Grande comencessin a ser objecte de debat a internet, sent la seva primesa el principal focus de la conversa. Fa tot just dos dies, la cantant llançava el seu videoclip del tema petal, rebent multitud de crítiques i comentaris en relació amb el seu aspecte físic. "Ariana s'allunyarà de la vida pública quan acabi la gira Eternal Sunshine Tour", diu un comunicat dirigit a diversos mitjans nord-americans com People o The Hollywood Reporter.

Escull Next com la teva font preferida de Google

Et pot interessar