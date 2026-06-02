Els riscos del vapeig en adolescents: estratègies i consells per prevenir l’addicció

Vies respiratòries en desenvolupament
Les autoritats sanitàries alerten que el vapeig s'està convertint en una porta d'entrada al consum de nicotina i, sovint, també al tabac convencional. Tot i que sovint es perceben com una alternativa “més segura” al tabac tradicional, la recerca científica ho desmitifica. Organismes internacionals com l'OMS alerten que la pràctica del vapeig no és inofensiva, especialment en persones amb vies aèries encara en desenvolupament.
Un estudi recent realitzat en 241 joves (18-50 anys) del territori català, revela que el 20,7 % presenta alteracions de funció pulmonar, tot i tenir una exposició tabàquica acumulada molt baixa (4,25 paquets/any de mitjana). Al voltant d'un 30 % dels participants de l’estudi presentaven símptomes respiratoris com ara sibilacions, tos o expectoració habitual, fet que evidencia la vulnerabilitat basal de molts joves. Per tant, incorporar-hi el vapeig representaria un estrès addicional en un sistema respiratori ja fràgil.
El que amaguen els productes amb nicotina
Deixar de fumar, o evitar començar, és molt més fàcil quan s'entén què s'amaga darrere dels productes amb nicotina i com estan dissenyats per generar addicció, sobretot entre els joves. L'OMS alerta que la indústria dissenya sabors dolços, imatges cridaneres i formats enganyosament innocents per atraure el públic jove. Quan s'entén que els adolescents són un objectiu comercial, pot canviar la manera com perceben el vapeig: deixa de semblar una decisió “lliure” i es veu com una estratègia de màrqueting pensada per crear dependència.
El vapeig enganxa perquè dona sensacions ràpides, sabor agradable o desconnexió breu. Per això, és important que el jovent conegui opcions que proporcionin sensacions positives sense risc. N'hi ha moltes al nostre abast: l'esport, la dansa, les activitats creatives, el mindfulness, d'entre altres. Caldria provar-ne alguna sense necessitat d'inhalar res. Per altra banda, molts adolescents vapegen per no quedar-se fora del grup. Per això, és útil treballar habilitats per donar respostes curtes i assertives a possibles invitacions a fumar (“No em mola, em deixa la gola fatal”). Remarcar que dir “no” és una forma de fortalesa, no de feblesa.
El vapeig no és vapor d'aigua
La generació actual d'adolescents respon millor quan la informació és breu i directa. Per exemple, el vapeig no és vapor d'aigua: pot contenir metalls, productes químics irritants i partícules fines, fins i tot en dispositius sense nicotina. Aquests components poden causar inflamació dels bronquis i dificultats per respirar. En estudis de salut juvenil s'ha vist que adolescents que vapegen tenen més tos, més sibilacions i més episodis de bronquitis. Explicar-ho d’una manera clara i sense judicis ajuda a trencar la idea del vapeig com una pràctica innocent.
Les famílies poden establir normes senzilles de protecció, acordant amb el jovent espais sense vapor (no fumar ni vapejar a casa ni al cotxe), o ventilant espais compartits, especialment si hi ha germans petits. Això redueix l'exposició passiva, que també és un risc. A més, envia el missatge de que la llar és un espai segur i sense pressió social.
Estratègies útils per a adolescents
Per a adolescents que ja vapegen, dir de cop “ho deixo” pot resultar difícil. Però existeixen algunes estratègies útils:
- Identificar els moments de més consum, sigui abans de dormir, després de l'escola, o amb amics, i substituir la rutina per conductes alternatives, que pot ser un xiclet, aigua freda, lectura, etc.
- Reduir progressivament el consum, distanciant més les inhalacions.
- Deixar el vapejador a una altra habitació on no sigui tan visible, no portar-lo a sobre, o no carregar-lo al costat del llit.
Així mateix, rebre el suport adequat de professionals d'atenció primària, o apuntar-se a serveis orientats a joves (061 Salut Respon) pot esdevenir un camí molt encertat. A Catalunya, un recurs educatiu important implementat a 1r i 2n d'ESO és el programa “Classe sense fum”, que busca desnormalitzar el consum de tabac entre adolescents, fomentar actituds crítiques davant de la indústria tabaquera i promoure hàbits de vida saludables. Quan hi ha informació clara, suport i alternatives, deixar de fumar o evitar començar és molt més fàcil del que sembla.
En resum, quan s'analitzen les dades científiques, el vapeig deixa de ser una pràctica segura. Els adolescents, per la seva etapa de desenvolupament biològic i conductual, poden ser especialment vulnerables als efectes de la nicotina i dels aerosols inhalats. Proporcionar programes educatius de prevenció sembla la millor eina per protegir la salut dels adolescents i reduir la prevalença de malalties respiratòries en el futur.
Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.