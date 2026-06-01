El festival Vida escalfa motors: artistes, horaris i activitats per a tota la família

L'estiu ja ressona i els grans festivals del panorama català comencen a muntar escenaris. Un d'ells, el Vida Festival, que celebrarà la seva 12a edició als jardins de la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú. Una proposta que tornarà a combinar grans noms de l’escena independent, artistes emergents i concerts en un dels entorns més singulars de l’estiu musical català.
Amb una aposta propera, el Vida comptarà amb artistes locals que compartiran cartell amb grans noms internacionals. També amb espais renovats i una programació que buscarà reforçar el vincle entre música, natura i cultura contemporània. El festival se celebrarà el 2, 3 i 4 de juliol i espera reunir milers d’assistents en una edició que tornarà a convertir Vilanova en un dels epicentres musicals del país.
Qui són els principals artistes del cartell?
Fatboy Slim és un dels artistes més esperats: el DJ i productor britànic és una llegenda de l'electrònica i pioner del gènere big beat, on es barregen diferents corrents com el hip hop, el rock o el blues. També destaca el grup de pop electrònic anglès Saint Etienne, amb més de tres dècades de trajectòria.
Però en el panorama musical més proper, destaquen les actuacions d'Amaia, Guitarricadelafuente o Yerai Cortés, grans noms de l'indie actual. Sense oblidar, tampoc, els artistes més locals com poden ser La Ludwig Band -en el seu segon any consecutiu actuant al festival Vida- ni el de Maria Arnal.
Altres noms destacats són:
- Ralphie Choo
- Alcalá Norte
- Barry B
- Charlotte Cardin
- Osees
- Lewis Ofman
- Lia Kali
Les portes del festival obriran a les 17.00 h i els concerts finalitzaran, aproximadament, a les 4.00 h de la matinada. El Vida CLUB -un espai dedicat només a sessions de punxadiscos- serà l'última zona del festival en tancar després dels concerts. Pots consultar els horaris del festival aquí.
Un espai pensat per a tota la família
A banda de música, concerts i punxadiscos, el Vida també ofereix moltes altres activitats. Enfocat a les famílies, en l'espai anomenat El Niu, es realitzen tallers i activitats pels més petits: música, teatre, creació d'instruments, jocs en equip... Però també pots trobar paradetes de petites marques, o una oferta gastronòmica àmplia. A més, les zones de pícnic també ofereixen diferents zones de descans per relaxar-se i recuperar energies pels concerts.
Les novetats del festival Vida 2026
Enguany el festival ha apostat per més propostes artístiques i creatives que es duran a terme en diferents espais del recinte. La principal novetat és "El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica", un recorregut immersiu pels boscos i cabanes del Vida. Aquest viatge combinarà música, arts escèniques contemporànies i la participació del públic. A més, comptarà amb la participació d'alguns dels balls populars de Vilanova i la Geltrú.