Torna el Sónar 2026 amb més escenaris a Barcelona: tot el que has de saber del festival

El compte enrere per al Sónar 2026 ja està en marxa. El festival celebrarà la seva 33a edició amb una programació que combinarà grans noms de l'electrònica internacional, artistes emergents de l'escena urbana, espectacles audiovisuals i propostes vinculades a la intel·ligència artificial.
Els organitzadors asseguren que serà una edició "més Sónar que mai", amb més hores de música, més escenaris simultanis i noves seus repartides per Barcelona. El festival se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de juny a la Fira Barcelona Gran Via, mentre que el congrés creatiu i tecnològic Sónar+D es trasllada aquest any a la Llotja de Mar.
Qui són els principals artistes del cartell?
La gran estrena serà la de The Prodigy, que actuarà per primera vegada al festival després de més de tres dècades de trajectòria. El grup encapçalarà la jornada de dissabte. També destaca el retorn de Skepta, que presentarà el seu nou disc Fork & Knife set anys després de la seva última visita.
Altres noms destacats són:
- Charlotte de Witte
- Amelie Lens
- Cabaret Voltaire
- Nia Archives
- Kelis
- WhoMadeWho
- Modeselektor
- Speedy J
Preus i totes les novetats d'enguany
Una de les grans novetats és que dijous hi haurà actuacions fins a les tres de la matinada per primera vegada en la història del festival. A més, divendres i dissabte funcionaran fins a sis escenaris alhora en què actuaran diversos artistes de l'escena urbana actual.
Barcelona s'omplirà d'activitats com OFFSónar, que convertirà el Poble Espanyol en un dels grans epicentres del festival amb festes, sessions i segells internacionals de música electrònica; Sónar Kids, amb activitats creatives, concerts i tallers per a infants al Parc del Fòrum; i Moog x Sónar amb sessions especials organitzades amb Moog, el mític club electrònic del Raval que aquest any celebra el seu 30è aniversari.
Pel que fa als preus, el festival ofereix diferents modalitats segons els dies i l’experiència que es vulgui fer.
- SonarPass (3 dies): des de 184 euros
- SonarPass+D: 204 euros
- Entrades VIP: fins a 324 euros
- Entrada de dijous: 44 euros
- Entrada de divendres o dissabte: 89 euros
- Abonament de cap de setmana: des de 149 euros
- Entrades Sónar+D: 15 euros per dia o 25 euros pels dos dies
A més, per primera vegada, el públic podrà entrar i sortir del recinte lliurement durant la jornada, hi haurà punts d’aigua gratuïta i es permetrà accedir amb menjar, en una edició que busca reforçar la comoditat dels assistents.
Tecno, rave i sessions fins a l'alba
El tecno serà un dels grans protagonistes de l'edició. Charlotte de Witte presentarà el nou espectacle audiovisual The Resistance, mentre que Amelie Lens estrenarà AURA, el seu primer gran projecte audiovisual. També hi haurà una de les apostes més singulars del festival: STOOR Live, el projecte liderat per Speedy J que reunirà diversos artistes improvisant en directe amb hardware i so immersiu en 360 graus al centre de la pista.
La relació entre Sónar i l'avantguarda japonesa serà especialment visible aquest any. El tecnòleg i artista Daito Manabe presentarà un nou espectacle desenvolupat amb eines d'intel·ligència artificial de Google DeepMind. També actuaran GOTH-TRAD, Takuya Nakamura o Wata Igarashi, en una edició que servirà de preludi al retorn de Sónar al Japó tretze anys després.
Què passarà amb Sónar+D
Sónar+D abandona Fira Gran Via i s'instal·larà a la Llotja de Mar amb un programa dedicat a la tecnologia, la creativitat i la intel·ligència artificial. Hi participaran artistes, investigadors i pensadors internacionals amb conferències, tallers i actuacions.
A més dels grans caps de cartell, Sónar 2026 també reforçarà la seva aposta per les noves escenes urbanes i els formats híbrids entre música i arts digitals. El festival acollirà artistes emergents de l’escena estatal com Metrika, Main Costa o el col·lectiu Cutemobb, mentre que espais com SonarHall incorporaran per primera vegada sessions de club fins a la matinada amb propostes com BULTO o la festa Glitterbox.