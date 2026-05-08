L'osset de Tous i una cançó

Mentre Barcelona es prepara per a viure dos concerts inoblidables (esperem) de Bad Bunny, la setmana digital catalana ha estat marcada per un nou episodi de l'infinit serial que protagonitzen Mireya Salaet i Àlex Tous. Fa una setmana us explicàvem aquesta espècie de "triangle amorós" sorgit d'un conjunt de vídeos que aquests dos creadors de continguts catalans -ja exparella- havien fet per explicar la seva ruptura. Un tema imprescindible en un món convuls a escala internacional, estatal i catalana, però ja ho sabem, als passadissos dels instituts només es parla del Mundial de Futbol, de videojocs competitius i d'aquest safareig en constant canvi. Quan fa una setmana us parlàvem del sidral, fa pocs dies Salaet publicava la seva resposta: una cançó. A la gent li va pujar la mosca el nas. Moltíssim.
Per què us explico tot això? Perquè en un context on els influencers perden força i se'ls escapa el poder digital entre les mans (com us vam relatar en l'anterior Nextletter), el públic, especialment el jove, busca naturalitat. Busca autenticitat. Encara que sigui en el safareig més banal de tota la comunitat catalanoparlant. Per això mateix, amb la publicació de la cançó de Salaet -que va apretar a córrer per fer-ho ja que va arribar a filtrar-se, com si fos un tema nou dels Beatles, ja veieu- el públic va llançar el mòbil per la finestra. Tot plegat havia sigut un moviment de màrqueting per tal de fer engage amb un públic massiu a la seva nova aventura musical?
La reflexió no és insubstancial. Una gran indústria musical es mou entre els algoritmes de TikTok intentant enganxar un públic potencialment nou per intentar convèncer-los que les cançons que escolten són orgàniques i que les han trobat de manera orgànica. És a dir, que els apareixen als vídeos "de casualitat", que "no els intenten vendre un tema" a l'antiga (amb promocions o mil anuncis de VEVO a YouTube o cantarelles a Spotify), que els mateixos usuaris "han fet l'esforç" per trobar la cançó i que així, el plaer (un altre cop la dopamina) és encara més fort. Salaet buscava fer el mateix? Tous creu el mateix. Però qui el vol creure a ell també?
Això ens trasllada, en paral·lel, a la reflexió que escrivia Pol Viñas a Núvol aquesta setmana sobre els Premis CRIT i la creació de contingut en català. En un excel·lent article d'opinió, que aquest mateix autor comparteix pràcticament fil per randa, la mediocritat és un fil conductor en molts ambients de la nostra petita comunitat digital. Sumant-nos a l'anàlisi, fem una advertència al nostre públic amb una de les grans frases que fa molts anys campa per les plataformes i les xarxes. Nosaltres en farem una versió políticament correcta: "Deixeu de fer famosos a persones que no s'ho mereixen". Segur que molts sabeu quina és la versió original.
