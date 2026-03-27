L'eutanàsia de la Noelia destapa les clavegueres digitals

Plataformes digitals com X són femers plens de brossa, exabruptes, mentides i continguts virals destinats a persones que serien incapaces de diferenciar una planta d'una taula. No són paraules que escrivim des de l'altivesa: un darrer estudi publicat a Nature mostrava com gairebé 5.000 usuaris de la xarxa social adquirida i sacsejada per Elon Musk acabaven sent bombardejats per continguts ultres, reaccionaris i absurdament extremistes. Feia només sis mesos que el magnat havia comprat l'antic Twitter i els vents ja bufaven en una direcció que ara, anys després, ja són huracanats. Per això mateix no hauria de sorprendre a ningú que el cas de Noelia Castillo, la noia paraplègica que ha decidit fer ús de la llei de l'eutanàsia i posar fi a la seva vida, ha estat utilitzat de les maneres més lamentables, vils i cruels als entorns digitals.
Des de Santiago Abascal als gurús de l'extrema dreta de l'estat espanyol, dels Estats Units o de diversos països d'Europa on es preocupen més pel color de pell que pel benestar dels infants a les aules, la història de la noia de 25 anys ha fet vessar les clavegueres. A tots els feeds (és a dir, a les pàgines on veieu contingut recomanat, el "Per a tu") ha vessat la merda i ens ha arribat fins al coll. Exemples. El líder de Vox, fent gala del reduccionisme i el populisme: "Estic molt afectat per aquesta notícia. L'Estat treu a una filla als seus pares. Els Menas la violen. I la solució que li dóna l'Estat és suïcidar-la. L'Espanya de Sánchez és una pel·lícula de terror". No sabem ni per on començar.
Bé, sabem per on acabar. Les opinions, en qualsevol qüestió d'importància majúscula per al benestar i la vida de les persones com és l'eutanàsia, són vàlides, defensables, legítimes i valuoses. Quan entren les urpes polítiques a gratar, els fets comencen a difuminar-se. I si directament entren a vampiritzar la qüestió de fons (la vida i les condicions de la Noelia), el resultat és esfereïdor. Cap d'aquests abanderats polítics es van posar les mans al cap quan Antena 3 va fer un desplegament per abordar la història de la jove, amb preguntes d'una frivolitat extrema com: "Què faràs la teva última nit?". La mare al costat. Càmeres apuntant-les.
Molts usuaris, amb centenars de milers de seguidors (des de Ceciarmy, a CocoExiliado o Muy Mona, Capitana España) han construit les seves parcel·les virals a base de bombardejar tothom amb vídeos, ja siguin verídics o no, amb una intenció molt clara que casa perfectament amb els algoritmes actuals que incentiva Musk. Només cal passejar-se pel seu perfil: ja fa reivindicacions de la supervivència de la raça dels homes blancs. Un magnat procedent de la Sud-àfrica blanca. Sabem com acaben les coses, no?
El timeline de Next
En les darreres setmanes, els companys de Nació i del Next us han regalat diversos temes que volem destacar en el nostre espai de recomanacions. No els deixeu escapar, que hi ha molta teca!
Fins la pròxima!