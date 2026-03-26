Mireia Jordà denuncia públicament una empresa per catalanofòbia

La influencer Mireia Jordà sempre ha fet el seu contingut i les col·laboracions en català. Fins ara, sembla que no havia tingut cap problema amb les empreses que la contracten per fer publicitat en català. Però, aquesta vegada ha estat diferent, perquè l'empresa que l'havia contractat no sabia que el seu contingut era només en català. Jordà ha fet pública la problemàtica mitjançant les seves històries d'Instagram. Després, la plataforma EVA se n'ha fet ressò i li han donat la benvinguda al club de perfectes del programa Loft on ho han explicat amb tot detall.
Segons relata, una vegada firmat el contracte, gravada i editada la publicitat, l'empresa en qüestió li va enviar via un correu per explicar-li que no continuaren amb la col·laboració perquè el contingut està en català i el client el vol en castellà. Ella no es va quedar callada i va replicar amb un correu on explica el seu disgust, el qual va fer públic a xarxes socials. En aquest, parla de discriminació lingüística i els acusa de no fe bé el seu treball.
Alhora, Jordà criticava que era un moviment "poc intel·ligent a nivell d'estratègia i de màrqueting", ja que és incoherent organitzar un esdeveniment a Barcelona amb el nom de La Cursa i no voler treballar amb l'idioma oficial de la ciutat. A més, en el missatge apuntava que "promocionar un esdeveniment en Catalunya en un canal que és només català t'assegura el 100% del públic objectiu".
Han d'avisar els influencers en quin idioma fan el contingut?
Una de les qüestions més criticades tant per Jordà com pel programa ha estat el fet que l'empresa no sàpigues que el contingut seria en català. "No us fa vergonya seleccionar un perfil, firmar un contracte, esperar que faci el contingut i no saber ni quin idioma parla en les seves xarxes socials?", contestava en el seu correu Jordà. I és que com assenyalaven a Loft, l'empresa i el client havien de conèixer el perfil i per tant, haurien de saber que la publicitat seria en català.
La influencer apuntava al correu que ella no havia d'avisar en quin idioma farà el contingut perquè "són ells qui acudeixen a mi i dono per fet que fan la seva feina". A més asseverava "hi ha gent que fa bé la seva feina i després hi són ells". Al programa continuaven dient que sembla que les empreses de màrqueting trien els perfils aleatòriament perquè també s'havien trobat en situacions similars.