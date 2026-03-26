Rosalía trenca el silenci sobre el seu estat de salut: «Gràcies per l'amor i comprensió»

Unes hores després d'abandonar per primer cop un concert per problemes de salut, la Rosalía s'ha pronunciat a través del seu perfil d'Instagram. "Em trobo millor" ha escrit sobre una foto on se la veu estirada a la llitera d'una ambulància amb una bossa de sèrum a una mà. "Moltes gràcies per l'amor i la comprensió de tots els que hi éreu. Grazie, Milano", ha afegit a la publicació.
Aquest dimecres a la nit, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha hagut de cancel·lar entre llàgrimes el seu concert a Milà perquè estava "molt malalta" i no podia continuar amb el seu espectacle. Ella mateixa ho ha explicat davant dels milers de seguidors i fans que l'acompanyaven en aquest indret multitudinari de la ciutat italiana.
Concretament, ha hagut d'aturar el show quan feia molt poca estona que l'havia començat. Indisposada, malalta i sense capacitat per continuar, la catalana ha volgut adreçar-se a la munió de persones que havien pagat l'entrada per veure-la.
"He intentat fer aquest espectacle des del principi tot i estar malalta. He patit una intoxicació alimentària molt greu i he intentat aguantar fins al final, però em sento fatal", ha explicat als seguidors italians, visiblement afectada per haver d'aturar el seu espectacle del Lux Tour, en la presentació europea del darrer àlbum d'estudi.
Què passarà amb la gira?
Queda pendent saber si Rosalía tornarà a Milà per reprendre l’actuació que va quedar a mitges o si es decidirà tornar els diners de les entrades, però de moment l'artista de Sant Esteve Sesrovires no ha dit res sobre aquest aspecte. La de Milà era la quinta parada del tour, després d'un inici de gira multitudinari a Lió i una parada a Zúric.
Ara, el focus està posat en els pròxims concerts a Espanya. L’artista té previst pujar a l’escenari del Movistar Arena de Madrid els dies 30 de març, 1, 3 i 4 d’abril, en una tanda de concerts que ha despertat gran expectació i que preveuen una gran assistència, ja que van esgotar les entrades en qüestió de minuts. A més, també farà parada a Barcelona els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, on actuarà al Palau Sant Jordi.