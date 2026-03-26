Què passarà amb la gira de Rosalía després de la cancel·lació del concert a Milà?

Aquest dimecres a la nit Rosalía s'ha vist obligada a interrompre el seu concert a Milà per problemes de salut, fet que ha deixat preocupats als seus fans, tant als que van assistir al concert com als qui han vist els vídeos que han omplert les xarxes socials. "He intentat fer aquest espectacle des del principi tot i estar malalta. He patit una intoxicació alimentària molt greu i he intentat aguantar fins al final, però em sento fatal", explicava la cantant al públic des de l'escenari de l'Assago Forum a Itàlia.
La cita a Milà va durar ben poc, un poc més tard de les 22 hores la cantant va aturar el concert després de mostrar símptomes d'esgotament. Els seus fans van comprendre la decisió i li van desitjar una ràpida recuperació. Però tot i això, encara no se sap què passarà amb el pròxims concerts de la gira Lux Tour.
Les pròximes actuacions de la gira
Queda pendent saber si Rosalía tornarà a Milà per reprendre l’actuació que va quedar a mitges o si es decidirà tornar els diners de les entrades, però de moment l'artista de Sant Esteve Sesrovires no ha fet cap comunicat. La de Milà era la quinta parada del tour, després d'un inici de gira multitudinari a Lió i una parada a Zúric.
Ara, el focus està posat en els pròxims concerts a Espanya. L’artista té previst pujar a l’escenari del Movistar Arena de Madrid els dies 30 de març, 1, 3 i 4 d’abril, en una tanda de concerts que ha despertat gran expectació i que preveuen una gran assistència, ja que van esgotar les entrades en qüestió de minuts. A més, l'artista farà parada a Barcelona, els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, on actuarà al Palau Sant Jordi.
De moment, es confia que aquest contratemps quedi enrere aviat, ja que una intoxicació alimentària té una recuperació ràpida que pot durar entre 2 i 3 dies. Tot i això, no hi ha més informació sobre l'estat de l'artista un dia després del seu concert a Milà, ni tampoc sobre la gravetat de la seva indisposició.
A Barcelona hi farà parada els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril, portant al directe el seu univers sonor al Palau Sant Jordi.
Una gira mundial amb entrades esgotades
El concert a Lió de Rosalía va marcar el tret de sortida d'una sèrie d'actuacions que recorreran Europa i Amèrica fins al setembre, en el que s'espera que sigui la gira més ambiciosa de l'artista catalana fins al moment. El nou tour ja és un èxit a xarxes socials, on els clips de les actuacions de l'artista catalana omplen TikTok i acumulen milers de visites.
@tayjxeax BIZCOCHITO 2026 LUX TOUR LYON FR by ROSALÍA❤️🔥💋 #bizcochito #rosalia #luxtour #ldlcarena ♬ son original - tayjxeax
El tour té una estètica escènica més "maximalista", amb referències a l'òpera i el ballet, així com a l'art contemporani, en una proposta que combinarà la música pop -que la mateixa Rosalía sempre ha reivindicat com a part de la seva obra-, el flamenc i l'electrònica.
La gira arriba quatre anys després de l'aclamat Motomami World Tour, que Rosalía va celebrar entre juliol i desembre del 2022, amb 46 concerts a Europa i Amèrica, i que la va consolidar com una de les artistes catalanes i espanyoles amb més projecció internacional, després de l'èxit d'El mal querer. Amb Lux i la nova gira, Rosalía obra una nova etapa artística.