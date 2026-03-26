Rosalía abandona plorant el concert de Milà per problemes de salut: «Estic molt malalta, de veritat que ho estic intentant»

Rosalía abandona el seu concert de Milà per problemes de salut. Entre llàgrimes, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha hagut de cancel·lar el concert d'aquesta nit del 25 de març a l'Assago Forum perquè estava "molt malalta" i no podia continuar amb el seu espectacle. Ella mateixa ho ha explicat davant dels milers de seguidors i fans que l'acompanyaven en aquest indret multitudinari de la ciutat italiana.
A més, ha hagut d'aturar el seu show quan feia molt poca estona que l'havia començat. Indisposada, malalta i sense capacitat per continuar, la catalana ha volgut adreçar-se a la munió de persones que havien pagat l'entrada per veure-la.
Ella mateixa ha explicat el motiu. "He intentat fer aquest espectacle des del principi tot i estar malalta. He patit una intoxicació alimentària molt greu i he intentat aguantar fins al final, però em sento fatal", ha explicat als seguidors italians, visiblement afectada per haver d'aturar el seu espectacle del Lux Tour, en la presentació europea del darrer àlbum d'estudi.
"Puc intentar continuar, però en algun moment hauré de parar. Estic molt malalta i de veritat ho estic intentant, ho donaré tot, però haurem de parar si físicament no puc continuar", ha alertat, per a després, com havia anunciat, haver d'aturar-ho tot.
Rosalía ha demanat perdó diverses vegades i, emocionada, ha intentat explicar als fans que no podia aguantar més. "He intentat per tots els mitjans seguir amb el xou fins al final, però estic realment malament i no ho puc fer", ha relatat des de l'escenari de l'Assago Forum. Centenars de vídeos han mostrat com la catalana ha explicat tot això als seguidors que havien participat aquesta nit en l'espectacle de la seva gira.