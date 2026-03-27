L’organització FACUA-Consumidores en Acción ha alertat de l’aparició de diverses pàgines web fraudulentes que es fan passar per canals oficials de venda d’entrades dels concerts de Rosalía a Madrid i Barcelona. L’objectiu d’aquests portals és obtenir dades personals i bancàries dels usuaris.
Segons ha detectat l’associació, en els darrers dies han circulat dominis com rosaliaentradas-luxtour.com i rosalia-tour.com, que anunciaven suposades “entrades oficials” amb accés prioritari. Tot i això, cal recordar que les localitats per als concerts de l’artista es van exhaurir en poques hores a través dels canals autoritzats.
Alguns navegadors i sistemes de seguretat ja identifiquen aquests webs com a sospitosos i en bloquegen l’accés. En un dels casos, la pàgina només mostrava una portada i un apartat de contacte sense cap dada verificable, únicament un formulari genèric. A més, en intentar comprar entrades, s’oferien preus allunyats dels oficials i categories inexistents als recintes com el Movistar Arena o el Palau Sant Jordi.
Els responsables d’aquestes estafes també han difós anuncis a través d’Instagram, amb missatges com “noves entrades disponibles” o “més de 1.000 localitats”, amb la intenció d’atreure possibles compradors en els dies previs als concerts.
Des de FACUA-Consumidores en Acción no descarten que apareguin nous portals similars en els pròxims dies i recomanen extremar la precaució davant webs que simulen vendre entrades per a espectacles. En cas d’haver caigut en el frau, aconsellen contactar amb l’entitat per rebre assessorament i presentar denúncia davant les forces de seguretat. A més, les persones afectades poden revisar les condicions de les seves targetes o mètodes de pagament, ja que alguns inclouen cobertures davant aquest tipus d’estafes.