L'opinió roïna de Dalas Review sobre el «cas Noèlia»: «Hi ha moltes persones que s'inventen coses»

El polèmic youtuber Dalas Review ha tornat a pixar fora de test. En aquest cas, ha saltat a opinar i criticar la mort assistida per eutanàsia de Noèlia Castillo, que ha aconseguit l'aval del Suprem després de més de dos anys de lluites burocràtiques. La jove, amb un llarg historial de patiment psicològic i diversos intents de suïcidi des de l'adolescència, ha mort aquest dijous 26 de març en un centre sociosanitari del Garraf.
Dalas no ha trigat a donar el seu punt de vista sobre la situació, i en un directe a xarxes ha assegurat que Noèlia Castillo "va inventar-se que la van violar", i que "hi ha moltes personalitats que s'inventen les coses". El youtuber també ha atacat la jove per haver pres la decisió de morir amb l'eutanàsia i ha bromejat amb el fet que Noèlia Castillo fos paraplègica.
La jove va quedar amb mobilitat reduïda a l'octubre del 2022, després de llançar-se des d'un cinquè pis, episodi que a més li va provocar pèrdua d'autonomia severa i dolor crònic. "És el somni de tot gamer", ha arribat a afirmar Dalas Review, fent referència al fet que la jove cobra una pensió a causa de la seva paraplegia: "Pots passar-te tot el dia jugant a videojocs, les mans et funcionen perfectament".
El youtuber, en un escrit a X, ha anat un pas més enllà i ha catalogat la Noèlia d'"imbècil" per haver pres la decisió d'aplicar-se l'eutanàsia. Dalas també ha assegurat que aquesta pràctica de mort assistida hauria de "ser il·legal", arribant a comparar el cas de la jove amb el de Stephen Hawkings, que també patia una diversitat funcional física.
"Misogin, menyspreable i escòria"
Les xarxes no han trigat a explotar contra Dalas Review. X s'ha omplert de comentaris catalogant el youtuber de "misogin", "d'ésser menyspreable" i, fins i tot, "d'escòria immunda". Milers d'usuaris han saltat en defensa de la jove i la seva decisió, i han atacat el jove pels seus comentaris, així com per la publicació d'un vídeo titulat: "Noèlia Castillo no volia l'eutanàsia: ha estat assassinada". A la portada del vídeo, penjat al seu canal de YouTube, hi apareix una imatge de la jove en biquini, fet que també ha estat molt criticat a les xarxes.