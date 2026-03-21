Bad Gyal converteix el Sant Jordi en una gran pista de ball a cop de reggaeton i ritmes caribenys

Bad Gyal ha donat aquest divendres el tret de sortida a la seva nova gira en un Palau Sant Jordi ple de gom a gom, que l'artista maresmenca ha convertit en una gran pista de ball. Els milers de fans que s'han aplegat a Montjuïc s'han entregat al reggaeton, a l'urban i als moviments sensuals més habituals d'Alba Farelo, però també als ritmes caribenys introduïts en el seu nou àlbum "Más cara". Amb una posada en escena sense músics i amb un cos de dotze ballarins i ballarines, la cantant ha interpretat un total de 36 cançons, intercalant les del nou disc i també les dels anteriors treballs que la van catapultar. Un espectacle de cant, ball i llums que ha durat una hora i tres quarts i que repetirà dissabte i diumenge.
Pocs minuts després de les nou de la nit, Bad Gyal ha saltat a l'escenari, on tenia muntat el seu propi apartament, un mòdul prefabricat de color negre, que s'ha anat aixecant durant el concert per mostrar el seu interior sobri. La cantant ha sortit amb un conjunt de llenceria rosa i unes botes blanques reixades, per damunt del genoll. Ho ha fet saludant, breument, "la Barcelona del meu cor". El cos de dotze ballarins i la pantalla gegant de darrere han complementat una actuació gairebé sense pauses, amb un tema rere l'altre.
L'artista maresmenca, que ja ha superat els 60 milions de reproduccions en algunes cançons del nou àlbum, ha començat el concert de cara a barraca, amb tres temes del nou disc: "Un coro y ya :)", "Más cara" i "Gatitas". També ha interpretat "Da me", "Mi Debili", "Te daré", "Noticia de ayer", "Choque", "Fa$hion Killa" o "Fuma".
En aquestes cançons, tot i seguir fidel al seu estil sonor i la seva identitat, l'artista maresmenca ha ampliat el seu espectre musical en el seu segon àlbum d'estudi. Ho ha fet a partir de mesclar gèneres i subgèneres caribenys com el reggaeton, R&B, l'electrònica, el dancehall, el merengue house, la guaracha, el shatta jamaicà i el kompa haitià. Dalt l'escenari l'ha acompanyat, en alguns temes, l'artista 8belial.
Per a la recta final de l'espectacle, després d'un canvi d'indumentària per un vestit d'una peça blanc, ha deixat temes icònics com "Zorra", "Perdió este culo" o "Muñeca". Per a acabar el concert ha cantat "Fiebre", un dels seus grans "hits" del 2016 que la va catapultar fins on és ara. Ha provocat la cridòria dels seus fans.
Bad Gyal ha tornat a dirigir-se al públic al final de tot, a tall de comiat, en català: "Barcelona, us estimo massa. Gràcies per acompanyar-me en aquest camí fins aquí, per ser aquí des del principi. Mireu fins on hem arribat".
El d'aquest divendres ha estat el primer concert de la gira, que ha arrencat a Barcelona i repetirà aquest dissabte i diumenge. En té previst tres més a Madrid, dos a Bilbao i un a València, Sevilla i la Corunya. Un cop acabada aquesta petita gira per l'Estat, l'artista maresmenca tornarà a Barcelona el 4 de juny, on actuarà al festival Primavera Sound.