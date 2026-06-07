Més detectors de mòbils i controls aleatoris: les novetats de la selectivitat 2026

Aquest dimarts s'inicia la selectivitat a Catalunya i, enguany, com a novetat, incorpora dues proves pilot. Una en l’àmbit de la digitalització en els tràmits d’accés, i una altra en relació amb les mesures per garantir "l’equitat i la igualtat de condicions" en la realització de les proves, tal com indiquen des del Departament d'Universitats. Els més de 45.821 estudiants, que afrontaran els exàmens els dies 9, 10 i 11 de juny i que suposen un nou rècord de matrícula, trobaran, d'una banda, controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics per tal de reforçar el compliment de la normativa durant els exàmens. La prova incorporarà, doncs, detectors d'aparells digitals de comunicació (mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, entre d’altres) per garantir l’equitat i la igualtat de condicions durant la realització de les proves.
Totes les seus de tribunals disposaran d'aquests detectors i els controls es duran a terme de manera aleatòria entre els diferents tribunals. Tots els aparells han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. L’incompliment d’aquesta norma -ja sigui per l’ús de mòbils, altres dispositius o per còpia- comportarà l’expulsió immediata de l’estudiant de l’aula, la qualificació de 0 en aquell examen i la possible imposició de sancions per part de la Comissió Organitzadora de la PAU, que d’acord amb la informació facilitada per la presidència del tribunal corrector, pot decidir anul·lar la totalitat de la prova a qui hagi incomplert la normativa d’examen.
D'altra banda, el Govern també impulsa la digitalització del sistema de gestió de les proves d’accés i la preinscripció universitària per facilitar els tràmits que els joves duen a terme amb l’Administració. Així, s’ha posat en marxa una prova pilot amb 19 instituts de Catalunya perquè els estudiants d’aquests centres puguin fer els tràmits relacionats amb l’accés a la universitat mitjançant l’IdCAT mòbil, sense necessitat d’haver d’accedir cada vegada amb un usuari i contrasenya determinats.
Fins ara la prova pilot s’ha aplicat per dur a terme els tràmits relacionats amb la prematrícula de les PAU i la matrícula de les PAP, i ha continuat amb la matrícula de les PAU. La previsió és que la utilització de l’IdCAT mòbil per accedir a la plataforma on es fan tots els tràmits relacionats amb l’accés a la universitat es faci extensiva a tothom progressivament els propers anys.
Cinquè rècord consecutiu
El total de 45.821 alumnes matriculats per la selectivitat 2026 incrementa en més de mil els estudiants que van fer els exàmens l'any passat (44.238). A més, però, la xifra suposa un cinquè rècord consecutiu de matriculacions a la PAU. Per demarcacions, a Barcelona hi ha 34.606 persones matriculades; 4.068 a Girona; 2.716 a Lleida i 4.431 persones a Tarragona.
Amb relació als estudis de procedència, del total d’alumnes matriculats, 35.052 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 5.965 alumnes provenen de cicles formatius de grau superior (CFGS) i s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica; pel que fa als 4.804 restants, són persones de matrícula lliure, que no van fer la PAU en cursos anteriors, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica.
Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en més d’una trentena de municipis que acolliran un total de 223 tribunals, gairebé tots en campus universitaris de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV), així com en alguns centres de secundària. Enguany, a més, s'hi incorporen dues noves seus, a El Vendrell (URV) i a Vilassar de Mar (UPF).
Finalment, al voltant de 3.000 estudiants matriculats han sol·licitat mesures d’adaptació. Aquests alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) -dislèxia/TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge- s'examinaran en el mateix tribunal que la resta dels seus companys però disposaran de 30 minuts més per fer els exàmens. A banda del temps addicional, l’alumnat amb trastorns de lectoescriptura (dislèxia) té una reducció en el recompte de faltes d’ortografia en els exàmens de Llengües i, també, hi ha un tribunal especial d’incidències (TEI) per a aquelles persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o bé necessitin una atenció especial.
Sense novetat en les matèries
Les matèries de la PAU 2026, 35 en total, són les mateixes que el 2025 i l’estructura de la prova es manté igual amb dues fases. Amb relació a la fase d’accés, és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens; quant a la fase d’admissió, és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per incrementar la nota en fins a 4 punts.
Pel que fa als criteris de correcció, s’afegeixen dues matèries -Arts escèniques i Cor i tècnica vocal- a les assignatures que es considera que tenen producció de text, però tampoc varien. Així, en totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica. A més, en les matèries de l’àmbit de llengües -Llengua Castellana i Literatura i Llengua Catalana i Literatura- s’aplica un màxim de descompte per errors de normativa de 2 punts en el conjunt de l’examen.
El resultat de la PAU podrà consultar-se al portal d’accés a la universitat a partir de la data de publicació el dia 23 de juny. Abans, però, els estudiants hauran d'haver fet front als nervis, els dubtes i la inquietud. I, encara, el 2026 a una mobilitat que a Barcelona es preveu complicada amb la visita del Papa.