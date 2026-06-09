Nervis i normalitat en l'inici d'una selectivitat marcada per la visita del Papa i la vaga de mestres: «Estàvem previnguts»

Normalitat absoluta en el primer dia de la selectivitat en un context de màxima preocupació per a la mobilitat de tot Catalunya. La visita del Papa a Barcelona, una nova jornada de vaga de mestres i els nous controls de detecció de dispositius mòbils no han sacsejat l'inici dels exàmens de selectivitat. Una cosa, però, ha quedat clara: els alumnes anaven amb més antelació que mai. Fins i tot han entrat més d'hora que moltes de les altres edicions: a dos quarts de nou del matí (08:30h) ja eren a l'aula.
Més de 45.000 estudiants s'han inscrit a les proves d'aquest 2026, una dada que estableix un nou rècord de participants respecte l'any passat. Els estudiants que s'examinaven al campus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) del Poblenou han viscut escenaris diferents en funció dels seus municipis d'orígen. Desenes de joves han arribat procedents de l'IES Caterina Albert, ubicat al Camp de l'Arpa del Clot. Encara que ells podien arribar en un cop de metre, d'autobús o fins i tot caminant, tots tenien al cap les afectacions de mobilitat a l'àrea metropolitana en els pròxims dies.
Qui ha patit més han estat els alumnes d'Alella, al Maresme. Els estudiants confessaven que patien per "intentar evitar qualsevol problema" i, si calia, presentar-se molt d'hora davant la facultat de la UPF ubicada just davant del centre comercial de Glòries. "Hem agafat el tren a els 6:40h per arribar aqui a les set i poc. Hem vingut previngudes. Era molt d'hora, però així ens ho asseguràvem", confessaven dues joves. "Estem una mica molestes, però és el que ens toca", es resignaven. La tònica habitual entre els estudiants era aquesta: preparació i normalitat dins la resignació.
Anticipar-se als problemes de mobilitat no són els únics condicionants de les PAU 2026. Enguany s'han col·locat detectors de dispositius mòbils a través de controls aleatoris per evitar fer servir cap mena d'eina per copiar o tenir ajudes, entre altres conceptes, d'intel·ligències artificials. La intenció des del Departament d'Universitats era evitar aparells digitals de comunicació (mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, entre d’altres) per garantir l’equitat i la igualtat de condicions durant la realització de les proves. Els estudiants també s'ho han pres amb resignació, però amb una dualitat d'opinions: aquells que els sembla excessiu i altres que entenen per què s'arriba a aquests extrems.
La vaga dels mestres (amb nova manifestació aquest dilluns a Barcelona) no ha condicionat la preparació ni l'estudi de la gran majoria d'alumnes. Els consultats per Next a les portes del campus de Poblenou de la UPF han admès que "alguns dies es van perdre certes classes, però els professors sempre els garantien feina des de casa o des de les mateixes aules per seguir preparant les PAU".
Molts afirmaven "estar preparats" per als exàmens, que comencen aquest 9 de juny amb el de Llengua Catalana i els de Llengües Estrangeres en la part comuna i fins a sis optatives a partir de les tres del migdia. Diversos professors que acompanyaven els alumnes del Clot o d'Alella portaven les identificatives samarretes grogues que formen part de les manifestacions de mestres i professors.
Cinquè rècord d'inscrits
El total de 45.821 alumnes matriculats per la selectivitat 2026 incrementa en més de mil els estudiants que van fer els exàmens l'any passat (44.238). A més, però, la xifra suposa un cinquè rècord consecutiu de matriculacions a la PAU. Per demarcacions, a Barcelona hi ha 34.606 persones matriculades; 4.068 a Girona; 2.716 a Lleida i 4.431 persones a Tarragona.