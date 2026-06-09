Un text de Nació, pregunta de la selectivitat 2026: sabries respondre-la?

Primer dia superat de la selectivitat per a desenes de milers d'estudiants de Catalunya. Aquest dimarts, els alumnes inscrits a les PAU 2026 han hagut de superar dos exàmens de la matèria comuna, el de Llengua Castellana i Literatura (aquí podeu trobar la correcció) i els de Llengua Estrangera (aquí teniu la correcció del d'anglès) durant el matí, mentre que a la tarda un bon grapat d'assignatures optatives han estat protagonistes: Cor i Tècnica Vocal; Física; Fonaments Artístics; Geografia; Geologia i Ciències Ambientals i Literatura Dramàtica. Aquí podeu trobar totes les respostes.
Una gran sorpresa per a Nació és haver trobat un text d'Arnau Urgell publicat a Impacte com a pregunta d'un dels exàmens de la selectivitat. En concret ha estat al de Geografia, a l'exercici quatre. Podeu comprovar-ho en aquest [PDF].
La pregunta adjuntava un fragment adaptat d'un article d'Urgell del 29 de desembre de 2025 sobre la pagesia catalana, que també podeu trobar en aquest enllaç. "Els pagesos tornen a la carretera: «Ens estan portant a la ruïna»" és el títol de la notícia i també del text que els costava 2,5 punts als estudiants d'aquest assignatura.
Exercici 4 [2,5 punts en total: la manca de coherència i cohesió en la redacció, i els errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com les deficiències en la presentació, poden comportar un descompte de fins a 0,25 punts]
"La pagesia catalana ha reprès les mobilitzacions territorials amb l’objectiu de denunciar la greu crisi del sector primari, centrada en aquesta ocasió en els conflictes de convivència amb la fauna salvatge i les amenaces biosanitàries. Centenars de tractors han bloquejat nodes estratègics de la xarxa viària, com l’Eix Transversal (C-25) a Gurb i Cervera, punts on la infraestructura logística convergeix amb les zones de producció agrícola i ramadera de la Catalunya central i la Segarra. Les reivindicacions d’entitats com Unió de Pagesos i Asaja posen el focus en la sobrepoblació de senglars i cabirols. Des de la geografia rural, aquest fet s’analitza com una conseqüència de la pèrdua del mosaic agroforestal, que facilita que aquestes espècies actuïn com a vectors de malalties (grip avià- ria, pesta porcina o llengua blava) i destrueixin fins al 30 % de les collites. Per als pagesos, la gestió cinegètica actual és insuficient i amenaça la viabilitat econòmica de les explotacions, que reben unes indemnitzacions que consideren minses. Un altre eix del conflicte és la vulnerabilitat de les fronteres sanitàries. El sector reclama la prohibició de l’entrada de boví procedent de França per a evitar brots de dermatosi nodular, i exigeix controls fronterers més estrictes per a garantir la sobirania i la seguretat alimentàries. Tot i que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha promès celeritat en el pagament dels ajuts pendents, la mobilització subratlla un malestar estructural: la percepció que el sector primari està arribant al límit de la seva resistència davant de riscos ambientals i sanitaris que el territori ja no pot absorbir".
Un cop llegien aquest text, els alumnes tenien sobre la taula respondre tres qüestions directes. Si haguessis fet l'examen, sabries respondre-les?
4.1 - L’autor del text fa referència a la necessitat que té la pagesia de buscar una solució a alguns dels seus problemes. Esmenteu quatre idees principals que s’exposen en el text i expliqueu dos problemes que s’hi plantegen i com afecten la pagesia catalana. [1 punt]
4.2 - La pagesia està enmig d’una crisi multicausal en què convergeixen diversos factors.
a) Assenyaleu quatre dels principals problemes que afecten la pagesia catalana. [0,6 punts]
b) Esmenteu dues causes que expliquin la sobrepoblació dels animals que la pagesia considera una plaga, com els senglars o els cabirols. [0,4 punts]
La darrera pregunta de l'examen té a veure amb el text, però ja des d'una qüestió més indirecte. És aquesta.
4.3 - Justifiqueu si l’afirmació següent és vertadera o falsa: «Com a societat, ens podem permetre perdre pagesos, vistos com a productors d’aliments, perquè si som una societat terciaritzada podem comprar l’aliment a altres països.» Aporteu, com a mínim, dos arguments que fonamentin la vostra posició.