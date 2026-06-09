A quina varietat diatòpica pertany «acho»? La pregunta de l'examen de Castellà a la selectivitat

Els alumnes de segon de batxillerat ja han fet el primer examen de la selectivitat 2026: el de Llengua Castellana. Es tracta d'una de les assignatures troncals de les quals s'ha d'examinar tothom i que, com cada any, no ha deixat ningú indiferent.
Una de les preguntes més comentades ha estat, precisament, l'última de tot l'examen. És la 4.6 del Bloc 2, que consistia a determinar a quina varietat diatòpica de l'espanyol pertanyia un text del repositori digital de materials didàctics d'Andalusia EDEA. Convé no deixar-se enganyar per la font, perquè la resposta no és l'andalús.
Què és una varietat diatòpica?
Les varietats diatòpiques són les variacions en l'ús d'una llengua que depenen de la ubicació geogràfica del parlant. Es manifesten a través de les diferències en la pronunciació, l'entonació, el vocabulari i l'estructura gramatical. O, en altres paraules, per les característiques fonètiques o fonològiques, lexicosemàntiques i morfosintàctiques. La diferència amb els dialectes és, bàsicament, tècnica i de càrrega social, i es poden considerar sinònims en la majoria d'usos.
El text a analitzar a l'examen de Castellà
El text a analitzar era el següent:
Acho, que llevamos toa la tarde esperándote aquí nel pico esquina. Pos ya noh vamos. Que lo sepah que tah pasao un poquico con la solanera que está cayendo. Dile a tu hermana y a la Mari que no vayan a venir tampoco, que aquí ya no queda nadie. Otra cosa, pa mañana a ver si madrugah un poquico y noh traeh loh materialeh que t’emos pedío, que yahta bien, y terminao, que toh estamoh liaoh pero tú estah escabiándote mucho, muchacho. Venga, noh vemoh prontico.
"Acho" pertany al murcià
Tal com recull la correcció de l'examen, la resposta correcta és que el text mencionat pertany al murcià, acceptant com a correcta la resposta d'"espanyol meridional". Hi havia múltiples paraules i expressions que permetien arribar a aquesta conclusió, però la més clara era la primera: "Acho". Prové de "muchacho" i es forma amb una afèresi, la supressió dels sons a l'inici de la paraula, la qual cosa és molt característic del murcià.