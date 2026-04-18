Deu feines que la IA podria substituir en la pròxima dècada, segons Microsoft

La irrupció de la intel·ligència artificial ha deixat de ser una promesa llunyana per convertir-se en una realitat quotidiana. Així, el que fa només uns anys semblava futurista, ara està integrat en el dia a dia de tota la societat: des d'imatges perfectes generades per algoritmes fins a processos laborals automatitzats que ja substitueixen tasques que, fins ara, era impensable que no les fes una persona.
Aquests canvis accelerats generen dubtes i incertesa entre alguns treballadors, que veuen com la tecnologia comença a assumir funcions repetitives amb més rapidesa que els humans i sense descans. Són molts els experts que apunten que, més enllà de la possible desaparició de llocs de feina, cal veure-ho com una oportunitat de reconversió.
Segons un estudi del McKinsey Global Institute, només en quatre anys podrien desaparèixer 800 milions de llocs de treball a causa d'aquesta automatització de processos i els avenços de la intel·ligència artificial. En aquest sentit, els sectors que es considera que estan més exposats a aquest perill són la manufactura, els serveis administratius i el transport, on les tasques són més fàcilment automatitzables.
Les professions que podrien desaparèixer
En aquest context, un estudi de Microsoft -difós per GQ i basat en l’ús de la seva eina Copilot- conclou que com més rutinària i repetitiva és una feina, més probabilitats té de ser assumida per la intel·ligència artificial en els pròxims anys. L’informe identifica deu professions especialment vulnerables a curt termini.
- Intèrprets i traductors
- Historiadors
- Auxiliars de vol
- Comercials digitals
- Escriptors
- Programadors de màquines CNC
- Agents d'atenció al client
- Teleoperadors
- Personal administratiu
- Agents de viatges
Les feines que no desapareixeran
En canvi, les professions que depenen d’habilitats humanes complexes tenen més marge de resistència davant l’automatització. Segons el mateix estudi de Microsoft, els treballs que requereixen creativitat, criteri propi o tracte directe amb les persones -com els oficis de la construcció o les professions sanitàries, com els infermers o dentistes- són molt més difícils de substituir per la intel·ligència artificial.