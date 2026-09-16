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Els Comuns proposen un augment de les penes per armes de foc per «caminar cap a un país més segur»

Política

  • La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, i el diputat Andrés García Berrio -

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Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 14:09

Els Comuns han presentat una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a impulsar una reforma del Codi Penal que suposi un “augment proporcional” de les penes previstes per a la tinença il·lícita d’armes de foc. En una roda de premsa, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha defensat que Catalunya no es troba actualment en “situació d’emergència”, però ha argumentat que hi ha “marge de millora” per caminar “cap a una societat sense violència i un país més segur”. “Hem de fer passos perquè la tinença d’armes sense llicència sigui intolerable”, ha afirmat. La proposta també demana al Ministeri d’Interior reformar el reglament d’armes blanques, obrir un registre de compravenda i incrementar els mitjans dels Mossos d’Esquadra.

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