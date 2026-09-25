En llibertat la parella de l’arquitecte Josep Juanpere després de pagar la fiança de 80.000 euros

El jutjat de Vielha ha decretat presó provisional eludible amb una fiança de 80.000 euros per a Belén López Granados la parella de l’arquitecte barceloní Josep Juanpere i Miret, de 72 anys, trobat mort al seu apartament de Baqueira el 26 de desembre de 2025. La dona, de 65 anys, ha passat aquest divendres a disposició judicial després de ser detinguda dimecres al matí a Madrid pels Mossos d’Esquadra i, aquesta tarda, ha abonat els 80.000 euros de fiança per poder sortir en llibertat. El jutge manté la causa oberta per un delicte d’homicidi i es manté sota secret de sumari.
L’acusada ha arribat cap a les deu del matí als jutjats de Vielha en un vehicle policial i una patrulla l’ha traslladat emmanillada fins a l’interior de l’edifici. La detenció la van efectuar agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la regió de l’Alt Pirineu i Aran, després d’una investigació sobre la mort de Juanpere.
Inicialment, la mort de l’arquitecte s’havia atribuït a un atac de cor; posteriorment, però, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció de la seva parella, que es trobava amb ell quan van tenir lloc els fets a la seva segona residència de Naut Aran, a la vall de Ruda.
Belén López no va trucar al 112
La dona, detinguda aquest divendres, seria sospitosa del cas, segons ha avançat La Vanguardia. De fet, López Granados no hauria trucat a emergències ni hauria contestat cap trucada el dia que Juanpere va morir. La Vanguardia també explica que Juanpere i la investigada tenien una relació des de feia uns anys i, tot i que les persones més properes a l'arquitecte no van arribar a conèixer-la, asseguren que la parella tenia un bon vincle i recorden que, unes setmanes abans que l'arquitecte morís, van fer un viatge al Japó juntament amb una altra parella.
Tots dos van passar junts les vacances de Nadal a la residència que l'arquitecte tenia a Baqueira. La nit del 24 de desembre, després de sopar amb uns amics, Juanpere va haver d'ingressar unes hores a l'hospital de Vielha perquè no es trobava bé, fins que l'endemà va tornar a casa. Tot i que la parella havia quedat amb uns amics per anar a esquiar, l'arquitecte i López Granados no van acudir. L'endemà, el dia de Sant Esteve, Juanpere va morir estirat fent la migdiada.
En no donar senyals de vida, la parella amb qui Juanpere i López Granados havien quedat el matí del dia de Nadal van decidir contactar amb el nebot de l'arquitecte, que hauria trucat diversos cops tant al seu oncle com a la detinguda sense èxit. Tot i que en un inici es va dir que López Granados va ser qui va avisar el servei d'emergències que Juanpere no es despertava, ara aquesta informació quedaria desmentida.
El nebot de Juanpere va decidir presentar-se a la casa del seu oncle, on es va trobar López Granados en una de les habitacions, molt nerviosa, tot assegurant que estava intentant ressuscitar l'arquitecte. Va ser l'actitud de la dona, com també el fet de no trucar al 112, el que va portar els Mossos a obrir una investigació fa nou mesos per intentar esclarir com i per què va morir Josep Juanpere.
Qui és Belén López Granados
La identitat de la detinguda, Belén López Granados, era desconeguda fins fa poc. La dona de 64 anys vivia a Madrid i és propietària de diversos negocis del sector de la hostaleria a la Costa del Sol, a Màlaga, com ara la Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, un ressort de luxe. De fet, els Mossos d'Esquadra van registrar un dels seus immobles per intentar trobar documentació relacionada amb el cas.