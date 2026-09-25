Campanya pel català i desafiar el TSJC: ERC colla el Govern per la llengua

ERC aspira a convertir la llengua en un dels elements principals del debat de política general que arrenca aquest dimarts al Parlament. És per això que presentarà propostes de resolució, a les quals ha tingut accés Nació, en vuit àmbits que, d'una manera o altra, tenen a veure amb la situació del català. Una d'elles, per exemple, reclama al Govern que posi en marxa una campanya per "fomentar i mantenir" l'ús del català i que desplegui "amb celeritat" totes les funcions de l'oficina pels drets lingüístics. En aquest sentit, sosté que caldria posar ja en marxa accions de "conscienciació" i "fer efectives les accions sancionadores corresponents" davant de vulneracions de drets que es van registrant habitualment.
Els republicans consideren que el Govern ha de ser "diligent" en la defensa del català i pretén que el Parlament toqui el crostó a l'executiu pel primer any del Pacte Nacional per la Llengua. Concretament, ERC lamenta la "manca de compromís" d'algunes conselleries amb la llengua catalana. Plataforma per la Llengua ha assenyalat recentment els departaments de Drets Socials, Salut, Empresa i Universitats. Per altra banda, els republicans volen que el Parlament acordi celebrar un ple monogràfic sobre l'estat del català.
Mesures per la llengua a l'educació
En matèria educativa, la petició dels republicans és aplicar de manera "immediata" el decret 91/2024, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va tombar el setembre de l'any passat. Els articles clau del decret estableixen el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge, però estan suspesos davant d'una demanda que va presentar l'entitat espanyolista Assemblea per una Escola Bilingüe. També en clau escolar, ERC vol que el Govern es comprometi a ampliar la gestió de les aules d'acollida per donar resposta a tot l'alumnat d'incorporació recent que "necessiti suport lingüístic", amb independència de la seva nacionalitat i seguint criteris de distribució territorial adequada.
Continuant en matèria educativa, els republicans també faran arribar aquesta demanda a l'executiu de Salvador Illa: "Transformar la política de promoció del català al sistema educatiu i garantir que sigui efectivament una llengua d’aprenentatge, comunicació i cohesió, amb un programa específic i ambiciós per millorar-ne la competència i l’ús oral, especialment a l'educació infantil i als primers cursos de l'ESO, prioritzant els centres amb major complexitat lingüística i social i l’alumnat amb menys oportunitats d'exposició i ús de la llengua". L'objectiu de destinar un 2% del pressupost de la Generalitat a Cultura, que tampoc ha arribat mai a complir-se del tot, també forma part de les demandes.
La protecció del català en empresa, salut i justícia
Pel que fa a l'àmbit de l'empresa, la proposta de resolució d'ERC defensa aquest plantejament: "Impulsar totes les mesures necessàries per garantir el dret de la ciutadania a ser atesa en català en els establiments comercials i de serveis, reforçant els mecanismes d’informació, assessorament i suport al sector per assegurar el compliment de la normativa lingüística vigent". En els propers sis mesos, per exemple, caldria tenir preparat un programa "ambiciós" i actualitzat de suport al comerç i a les empreses per fomentar l'ús de la llengua del país en l'atenció al públic amb la incorporació de recursos lingüístics, formació, eines de traducció i assessorament adaptat a cada sector.
Els republicans també incideixen en la salut, on s'insta a la Generalitat a garantir l’atenció a la ciutadania, la documentació clínica, els informes, les comunicacions i la resta de documentació en català. En justícia, i amb el cas del judici de Roger Español molt recent, ERC constata l’"ús "insuficient del català" a l’administració i reafirma que el seu coneixement ha de ser un requisit, i no únicament un mèrit. En la mateixa línia, els republicans volen que els policies i els serveis d'emergències també garanteixin l'atenció en català. En esports, ERC proposa un "pacte social" que tingui el català com a eina de cohesió i que inclogui plans d'impuls de la llengua. Caldrà veure quantes d'aquestes mesures, tenint en compte que hi ha una majoria del Parlament compromesa amb la defensa de la llengua, acaben tirant endavant.