La dreta espanyola es manifesta a Madrid i demana eleccions per la crisi a Ceuta

Milers de persones han sortit als carrers de Madrid aquest dissabte per denunciar la gestió del govern espanyol en relació amb la crisi migratòria a Ceuta i demanar eleccions generals. La marxa, convocada per l'entitat Societat Civil Espanyola (SCE), ha arrencat a les 10 hores de la Cibeles i ha comptat amb la presència política del PP i Vox.
Es tracta de la segona manifestació de la dreta espanyola aquest mes de setembre. Avui sota el lema "Per la dignitat d'Espanya", la marxa ha avançat entre crits i insults al govern de Pedro Sánchez. En el manifest es demana "la convocatòria immediata d'eleccions generals perquè el poble espanyol manifesti la seva voluntat lliurement". Segons la delegació de l'Executiu, hi han assistit unes 20.000 persones.
Tellado acusa l'executiu espanyol d'una "negligència màxima"
El secretari general del PP, Miguel Tellado, que ha assistit a la manifestació, ha exigit "eleccions immediates". "S'ha de fer fora el govern igual que s'han de fer fora els invasors", ha assenyalat. "Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i, per això, exigim que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola", ha continuat el secretari general del PP.
Tellado ha acusat l'executiu espanyol d'una "negligència màxima" a Ceuta, però ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, tal com reclama Vox. "Hi ha un sentiment comú i generalitzat que el govern d'Espanya no ha actuat de forma responsable a Ceuta", ha reflexionat en veu alta. "Hi ha hagut un deixament de funcions i una negligència clara perquè el govern sabia el que passaria i no va actuar, es va quedar de braços plegats", ha recalcat.
"Aquí hi ha una responsabilitat evident i el govern no pot eludir-la. En aquests moments hi ha unes diligències obertes a l'Audiència Nacional i nosaltres confiem en l'actuació de la Justícia", ha reblat Tellado.
Abascal diu que Sánchez "no ha fet res"
Per la seva banda, Santiago Abascal, líder de Vox, ha dit que el govern de Sánchez "no ha fet res" des que es va produir l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta a finals de juliol. Segons assegura, l'únic que ha fet el govern espanyol és dir als ciutadans que "han d'acostumar-se a una realitat estructural".
Abascal ha dit que "desconfia" de "qualsevol de les accions" del govern actual, que "obeeix als interessos del Marroc". "No sabem quant de temps durarà la situació. El que sí que sabem és que cada cop hi ha més problemes a Ceuta", ha continuat.