Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si no s’aprova el decret d’habitatge

Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres de dimarts 29 de setembre si no s’aprova el decret d’habitatge per afrontar la crisi residencial. "Cal aprovar aquest decret ja, tant sí com no", adverteix la formació, que reclama mesures davant els desnonaments i l’encariment de l’habitatge.\r\n\r\nEl partit, que té cinc ministres al govern espanyol, avisa que "la societat no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeïnades". Entre les propostes que defensa hi ha la pròrroga reforçada dels lloguers, més protecció davant els desnonaments i els fons voltor i la regulació dels pisos turístics i dels lloguers de temporada o per habitacions.\r\n\r\nSumar també ha reclamat al PSOE que no es posi "més de perfil" i ha recordat que ja va retardar més de dues hores el Consell de Ministres del març passat pel contingut del decret anticrisi. "No valen pedaços", ha avisat la formació, que reclama aprovar dimarts un paquet de mesures "efectives i integrals".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJunts torna a negociar amb el govern espanyol per desbloquejar el decret antidesnonaments Natàlia Pinyol\r\n\r\n