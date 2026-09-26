L'arquitecte Josep Juanpere es va donar un cop al cap amb un radiador la nit de Nadal

La detenció de la que era la parella de Josep Juanpere, trobat mort al seu apartament de Baqueira el 26 de desembre de 2025, ha obert tot un seguit de preguntes sobre com i quina va ser la causa de la mort de l'arquitecte. La dona, Belén López Granados, va passar aquest divendres a disposició judicial al jutjat de Vielha, que va decretar presó provisional eludible amb una fiança de 80.000 euros per a la sospitosa. Segons ha explicat la periodista Mayka Navarro a El suplement de Catalunya Ràdio, hi ha un element fins fa poc desconegut que els Mossos d'Esquadra també tenen en compte en la investigació: Juanpere es va donar un cop al cap dos dies abans de morir.
Si bé es desconeixen els detalls de la investigació perquè està sota secret de sumari, al llarg d'aquesta setmana han anat sortint a la llum algunes informacions, sobretot sobre què va passar les 48 hores abans que el prestigiós arquitecte barceloní morís. Ja se sabia que la nit de Nadal Juanpere va haver d'ingressar unes hores a l'hospital de Vielha perquè no es trobava bé. Segons Mayka Navarro, a part del mal de panxa, l'home també hauria perdut el coneixement i, a conseqüència, s'hauria donat un cop al cap amb un radiador que li va provocar una ferida.
En concret, la periodista ha relatat que aquest incident hauria tingut lloc durant el sopar del 24 de desembre, que Juanpere i la seva parella compartien amb el nebot de l'arquitecte i la seva parella. Aquest cop li va provocar més dolor i, fins i tot, vòmits, de manera que van anar a l'hospital. Allà li van posar grapes al cap i, després de passar unes hores en observació, van marxar a un hotel on, a més, haurien contractat una infermera perquè estigués pendent de l'estat de salut de l'arquitecte. El 25 al matí, la parella va tornar a l'apartament que Juanpere tenia a Baqueira.
Va ser l'endemà, el dia de Sant Esteve, que la dona es va començar a comportar de manera sospitosa, ja que durant tot el dia no es va comunicar amb ningú. En no donar senyals de vida, el nebot de l'arquitecte va trucar diversos cops tant al seu oncle com a la detinguda sense èxit. Quan es va presentar a la casa de Juanpere, es va trobar López Granados en una de les habitacions, molt nerviosa, amb el cos sense vida de l'arquitecte al costat, tot assegurant que estava intentant ressuscitar-lo. Va ser l'actitud de la dona, com també el fet de no trucar al 112, el que va portar els Mossos a obrir una investigació fa nou mesos per intentar esclarir com i per què va morir Juanpere.
Tot i que, en un inici, l'informe forense va apuntar que la causa de la mort era un atac de cor, l'estat i l'actitud de la dona van fer sospitar la policia. La investigació, doncs, se centra ara a determinar de què va morir exactament, i si el cop que Juanpere es va donar el 24 a la nit o les lesions al coll van tenir alguna cosa a veure.
Una de les hipòtesis: l'asfíxia
D'altra banda, segons ha avançat el diari Ara, una de les hipòtesis amb què els Mossos treballen és que hi podria haver hagut asfíxia. Aquest és un dels motius pels quals la policia catalana ha detingut la dona. Això, sumat a la seva manera d'actuar el dia que el nebot va trobar el cos sense vida del seu oncle a Baqueira amb la dona al costat, han portat a assenyalar López Granados com a sospitosa de l'homicidi de Juanpere.