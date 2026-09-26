Rescaten al Pakistan una dona resident a Barcelona víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família

Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i, un cop al país, li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes, de 41 i 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
La víctima havia iniciat el 2023 una relació sentimental amb un home que havia conegut a Barcelona l'any anterior. El juny de 2025, la parella va formalitzar una unió religiosa que l'entorn de la família de la dona no va acceptar. Segons detallen els Mossos, des de l'inici de la relació l'entorn familiar de la víctima va exercir pressions i amenaces perquè trenqués el vincle amb la seva parella. Les amenaces, afegeixen els Mossos, també es van traslladar a la parella de la dona mitjançant terceres persones que, presumptament, van advertir que la seva integritat física podia córrer perill si mantenia la relació.
D'acord amb els indicis recollits per la policia, un familiar de la víctima va convèncer la parella el setembre del 2025 perquè la dona viatgés al Pakistan amb el pretext que les dues famílies acceptarien finalment la unió i intervindrien per resoldre el conflicte.
Un cop al Pakistan, els familiars presumptament van retirar el passaport espanyol a la víctima, la van recloure en un domicili familiar i la van sotmetre a una vigilància permanent i a fortes restriccions de moviment. La dona també va patir pressions continuades i maltractament psicològic perquè trenqués la seva relació i renunciés a tornar a Espanya. Paral·lelament, el seu entorn familiar va concertar un nou matrimoni amb un cosí, que es va acabar imposant malgrat l'oposició expressa i reiterada de la víctima.
L'antiga parella de la víctima va denunciar el cas
Els dos detinguts per l'operatiu, segons detallen els Mossos, també estan relacionats amb un intent d'homicidi comès el desembre del 2025 a Barcelona contra la parella sentimental que la víctima tenia a Barcelona, un home d'origen pakistanès i propietari d'un establiment d'informàtica, que, presumptament, va ser assaltat pels dos detinguts que el van agredir amb una arma blanca abans de fugir del lloc dels fets.
Mesos després d'aquest fet, l'home que era parella sentimental de la víctima a Barcelona va denunciar davant la Policia Nacional que la dona havia estat traslladada forçosament al Pakistan per membres de la seva família. Davant la gravetat dels fets i la dimensió internacional del cas, els especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos i de la Policia Nacional van constituir un equip conjunt d'investigació.
Els investigadors van coordinar-se amb l'ambaixada espanyola al Pakistan i els agents de la Policia Nacional van executar amb èxit l'operatiu per localitzar i rescatar la víctima. Un cop garantida la seguretat de la dona, els agents van efectuar les gestions necessàries per facilitar-ne la repatriació.
La investigació va continuar oberta per determinar el grau de participació de les diferents persones implicades tant en la retenció i el matrimoni forçat de la dona com en l'atac contra la seva parella. Finalment, el passat 21 de juliol, els agents van detenir a l'aeroport del Prat dos dels principals investigats.