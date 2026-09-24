Els castellers de Sants i de Gràcia brillen a la Mercè

Les colles castelleres barcelonines han celebrat aquest dijous la Diada Castellera de la Mercè 2026. Els de Sants han completat la "tripleta màgica", mentre que els de Barcelona han fet dos intents desmuntats de 3 de 9 amb folre i els de la Vila de Gràcia han descarregat un 7 de 8, un pilar de 6 i un 2 de 8. Prèviament a l’inici de la diada a la plaça de Sant Jaume, les colles han fet pilars a la plaça Reial per presentar els nous cascs i primer protector facial per a la canalla de la Coordinadora de Colles Castelleres.
La imatge de diverses enxanetes amb els nous cascs i protectors facials s’ha repetit amb els pilars d’inici a la plaça de Sant Jaume, després les colles han iniciat la diada fent ús de la indumentària habitual i deixant les proves dels nous materials per a més endavant.
La diada d’aquest dijous ha estat plàcida, sense cap caiguda ni incident. Com marca la tradició s’ha fet a l’antiga i les colles han carregat les construccions alhora. A banda de la feina feta pels de Sants, els de Barcelona i els de la Vila de Gràcia, la resta de colles han complert les seves previsions.
Entre el més destacat, la Colla Jove de Barcelona ha exhibit un 4 de 8, la de la Sagrada Família un 7 de 7, els del Poble-sec un 3 de 7 amb agulla, els de Sarrià un 5 de 7 i els Esquerdats Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample han portat un 5 de 7.
El nou casc casteller
Durant aquesta Diada Castellera s'ha presentat i fet una primera prova d'un nou casc i del primer protector facial per a la canalla, una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i desenvolupada per l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu, que des del novembre de 2025 col·labora en el disseny final i en l'optimització de les talles a través de la seva Unitat de Planificació i Impressió 3D.
El que fa aquest protector és “corregir” el terç superior de la cara, protegint una zona que fins ara el casc no podia protegir i en la qual apunta que s’havia detectat de forma excepcional alguna lesió que podia ser “important”, bàsicament a la zona “de front, celles, pont nasal i pòmuls”.
La incorporació del nou casc es farà de manera progressiva i gradual. Durant un període de transició, el casc actual i el nou model conviuran, ja que l'actual casc, vigent des de 2006, ha demostrat ser un element de protecció eficient i no ha registrat cap cas de lesió cranioencefàlica amb seqüeles des de la seva implementació. En aquest sentit, la CCCC no es planteja la retirada immediata dels cascs actuals, sinó una evolució progressiva cap al nou model.
Castellers i gegants a Barcelona
La Diada Castellera de la Mercè és una de les dates assenyalades de les colles castelleres barcelonines. Just en acabar els balls dels Gegants i l'Àliga de la Ciutat ha arrencat la jornada amb els Castellers de Barcelona, Castellers de Sants, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers del Poble-sec, Castellers de la Sagrada Família, Colla Castellera Jove de Barcelona, Castellers de Sarrià i Esquerdats Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample.
Després d'aquesta diada, aquest diumenge està previst que arribi un dels plats forts del calendari casteller. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona es viurà la diada històrica Castellera. A banda dels amfitrions dels Castellers de Barcelona hi haurà de convidats els Minyons de Terrassa i els Joves Xiquets de Valls.