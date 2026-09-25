Helena Guardans, nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

El Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha nomenat aquest divendres Helena Guardans Cambó nova presidenta de la institució en una reunió celebrada al Palau de la Generalitat. Guardans pren el relleu de Salvador Alemany, que ha ocupat la presidència durant els darrers deu anys i que, amb el canvi, passa a ser Patró d’Honor de la Fundació. El nomenament ha comptat amb el suport de les administracions que formen part del Patronat —Generalitat, Ministeri de Cultura, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona— i de la resta dels seus membres.
Guardans assumeix el càrrec amb la voluntat de "preservar i fer créixer l’excel·lència artística i la valentia creativa del Liceu" i, alhora, ampliar les formes de connexió del teatre amb el conjunt de la societat. La nova presidenta també vol garantir l’estabilitat de la institució i "preservar les línies de treball que han contribuït al seu creixement". Entre els reptes de la nova etapa hi haurà també continuar reforçant el mecenatge i la col·laboració amb el sector privat.
La nova presidenta arriba al càrrec després de gairebé tres anys al capdavant del Consell de Mecenatge del Liceu, responsabilitat que va assumir el gener del 2024. El relleu es produeix després d’una etapa en què el Liceu ha recuperat l’equilibri pressupostari, ha posat fi al deute històric i ha retornat els préstecs contrets durant la pandèmia. Guardans ha defensat que ara cal consolidar aquesta situació i afrontar els nous reptes sense perdre "allò que defineix el Liceu, la seva identitat i la seva ànima".
Un dels eixos de la nova presidència serà la projecció internacional del teatre. Guardans vol reforçar el paper del Liceu com un dels grans punts de trobada del món operístic europeu i potenciar les coproduccions, els projectes internacionals i iniciatives com LiceuOPERA+: "Internacionalització no vol dir només anar a fer una gira del Liceu, que està bé", ha explicat Guardans. La nova presidenta considera que cal aconseguir que el teatre tingui "un estil propi" i "un posicionament propi internacionalment". Alhora, vol que el Liceu sigui una institució "més present en la vida de les persones i més connectada amb les diferents realitats socials".
Una trajectòria empresarial vinculada a la comunicació
Nascuda a Barcelona el 1960, Guardans va estudiar a ESADE i va completar la formació a la New York University. Després de treballar a Nova York, va ocupar la direcció de Comerç Exterior de la Companyia General de Tabacos de Filipinas i posteriorment va iniciar la seva trajectòria en el sector de la publicitat.
El 1994 va fundar Singular, una empresa especialitzada en serveis d’atenció al consumidor, que va presidir durant més de trenta anys. La companyia va créixer fins a superar els 5.000 professionals a Barcelona el 2025 i va passar per diversos processos de fusió i adquisició.