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Joan Dausà farà sis concerts de Nadal a Santa Maria del Mar

Cultura

El cantant repassarà el seu cançoner habitual, però "des d'un vessant més espiritual"

  • El cantant Joan Dausà durant el concert al Palau Sant Jordi -

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Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 08:57

El cantant Joan Dausà ha anunciat sis concerts de Nadal a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, en el que ja ha esdevingut una tradició de l'artista. A veu i piano, com en els seus inicis, Dausà repassarà el seu cançoner més popular "des d'un vessant més espiritual", segons afirmen des del seu entorn a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). 

Els concerts tindran lloc els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades per als espectacles es posen a la venda aquest dimarts, dia 29 de setembre, a les vuit del vespre al seu web. "Aquells dies passen coses molt boniques, tant per l'espai com per la data", ha indicat el mateix cantant, per justificar la tria de l'espai i dels dies dels sis espectacles.

Dausà ha destacat dos aspectes "importants" del concert, un dels quals és el fet de fer-ho "en un dels llocs més especials de casa nostra. Un lloc ple d'història, però també d'energia i espiritualitat, una energia que ens agrada reviure el dia de Nadal". El segon punt que ha destacat l'artista és que siguin concerts de Nadal, "perquè són dies que pel que sigui ens obrim més de cor, estem més disposats a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos, i fins i tot a fer presents els que no hi són".

 

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