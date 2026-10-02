Mor Dolors Oller, expresidenta del PEN Català

L’escriptora i expresidenta del PEN Català Dolors Oller ha mort aquest dijous, segons ha informat l'associació d'escriptors -nascuda a Londres, però amb secció catalana independent. Catedràtica de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, assagista i estudiosa de la poesia, Oller va desenvolupar una trajectòria "estretament vinculada a la literatura catalana i a la reflexió sobre l’escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari". L’entitat ha recordat que, en la seva etapa al capdavant del PEN Català, Oller va renovar, fer créixer i projectar internacionalment la institució.
El PEN ha parlat del compromís d’Oller amb la literatura, l’aportació al pensament literari i la tasca desenvolupada al capdavant de l’entitat durant gairebé una dècada: “El seu llegat forma part de la història del PEN Català i d’algunes de les iniciatives que avui continuen definint la nostra manera d’entendre la literatura: com un espai de llibertat, de diàleg i de defensa dels drets humans”, han expressat.
La presidència de Dolors Oller va coincidir també amb una important “obertura internacional” del PEN Català. Un dels moments destacats va ser la participació de l’entitat en el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, en el marc del qual el PEN Internacional va encarregar al PEN Català l’organització del diàleg El valor de la Paraula.
Llarga trajectòria acadèmica
En l’àmbit acadèmic i literari, Dolors Oller va deixar una obra de referència en el camp de la teoria literària i l’estudi de la poesia. Entre les seves publicacions destaquen ‘La poesia de Rafael Masó’, ‘La construcció del sentit’, ‘Virtuts textuals’ i ‘Deu poetes d’ara’. També ‘Accions i intencions. Estratègies de lectura’ (Empúries, 2011) i ‘Aprendre de la lletra. La construcció del sentit seguit de noves lectures’ (Edicions 62, 2012). La seva trajectòria acadèmica va estar vinculada també a la Universitat Pompeu Fabra, on va ser directora del màster en Edició de l’Institut d’Educació Contínua i membre de l’Institut Universitari de Cultura.