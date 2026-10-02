El «no» de Junts als decrets d'habitatge fa agonitzar la legislatura a Espanya

Què passarà si, com tot indica, els decrets d'habitatge naufraguen al Congrés dels Diputats? El no de Junts a les mesures aprovades per la Moncloa, si Pedro Sánchez no rectifica i atén l'alternativa que li plantejarà aquest mateix divendres Míriam Nogueras, serà decisiu perquè els textos decaiguin. És en aquest escenari -el més probable- que a Madrid ja s'especula obertament amb la possibilitat d'una convocatòria electoral anticipada. Segons han avançat al llarg del matí mitjans com eldiario.es o El País, hi ha dues dates sobre la taula: el 29 de novembre -primer diumenge disponible en cas que el final de la legislatura es precipiti- o bé el 6 de desembre, en ple pont de la Constitució.
Els comicis, en teoria, no s'haurien de celebrar fins l'any vinent. Fins ara, malgrat les dificultats que ha anat vivint Pedro Sánchez -els casos de corrupció al PSOE, les presumptes males pràctiques de membres de la seva família, l'esclat de l'afer Zapatero, la crisi de Ceuta-, el president del govern espanyol estava ancorat en la idea d'esgotar la legislatura. "Dura quatre anys", ha dit en més d'una ocasió. El PP li ha reclamat en repetides ocasions posar data per anar a les urnes, i Sánchez sempre s'hi ha negat. Les enquestes determinen que hi hauria una majoria absoluta dels populars i de Vox, i que el PSOE no en tindria prou amb resistir perquè l'espai polític de Sumar s'està enfonsant.
Tampoc són bones les projeccions per a Junts, que ara té set diputats que han estat claus al llarg de tota la legislatura. De fet, sense el concurs del partit de Carles Puigdemont, Sánchez no hauria pogut ser investit. Es dona la circumstància que el debat sobre els decrets de l'habitatge, que poden acabar amb una convocatòria d'eleccions anticipada, arriba en un moment en què el líder a l'exili veu més imminent que mai el retorn a Catalunya. Dimarts vinent, el Tribunal Constitucional (TC) pot obrir la porta definitiva a la restauració dels drets de Puigdemont, que porta nou anys a Bèlgica. El seu retorn és l'única bala potent de la qual disposa Junts per remuntar a les enquestes.