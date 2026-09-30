Els joves encara parlen més català que castellà en els esports extraescolars

El català és la principal llengua d'ús dels joves i adolescents menors de 16 anys durant la pràctica esportiva extraescolar, segons les últimes dades disponibles que recull l'Enquesta dels hàbits esportius dels escolars de Catalunya del curs 2024-2025 encarregada pel Govern. Concretament, el 43,7% s'expressen en català, mentre que el 30,75% ho fa en castellà i el 22,91% ho fa de manera indistinta amb les dues llengües.
Tot i que l'informe encara no ha estat publicat de manera oficial, el conseller d'Esports, Bernardo Álvarez Merino, n'ha compartit part del contingut en resposta a la pregunta parlamentària de Junts sobre la valoració dels resultats del Pacte Nacional per la Llengua en aquest àmbit. Les dades indiquen que, pel que fa als monitors, l'ús del català és superior i frega el 50% (48,21%), mentre que el 27,2% afirma que s'adreça als esportistes en català i castellà, i el 23,02% dirigeix l'activitat únicament en castellà.
Álvarez defensa que aquestes dades permeten "aterrar" les lectures alarmistes sobre la situació del català a l'esport. El fet és que, segons aquestes dades, les activitats esportives extraescolars esdevenen un dels espais on el català gaudeix d'una millor salut. Com a referència, la darrera Enquesta d'usos lingüístics del 2023 indica que, pel que fa al conjunt de la població, predomina el castellà (46,5%) i l'ús del català com a llengua habitual cau fins al 32,6%, mentre que un altre 9,4% parla tant en català com en castellà.
Els nouvinguts, un "repte" també en l'àmbit esportiu
Tanmateix, Álvarez admet que és amb els joves i adolescents nouvinguts amb qui hi ha més marge de millora amb l'ús del català durant les activitats esportives extraescolars. Actualment, la meitat (49,82%) s'expressen en castellà amb l'entrenador i els companys d'equip, tot i que Esports assegura que hi ha una "evolució progressiva" cap a una equiparació amb el català amb el pas del temps.
On es fa més esport extraescolar en català?
D'altra banda, també hi ha diferències significatives entre territoris. Segons l'Enquesta dels hàbits esportius, el català té una presència més alta a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, mentre que el castellà predomina en altres zones, tot i que no les concreta.
El Govern treu pit tot i les crítiques de Plataforma per la Llengua
Esports reivindica que, arran de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ha impulsat mesures específiques com tallers de sensibilització per formar els monitors, un programa de foment del català -ambdues amb un pressupost total de 400.000 euros- o un conveni de col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per a la normalització de la llengua en l'àmbit esportiu.
Plataforma per la Llengua, però, denuncia que el Pacte Nacional "no ha suposat cap punt d'inflexió" i que només es van executar completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025, mentre que el 30% no es van executar en cap grau. Tot i que l'organització no assenyala el Departament d'Esports com sí que ho fa amb Salut i Drets Socials, sí que demana reforçar "de manera immediata" les polítiques lingüístiques en aquest àmbit que considera "estratègic".