Un fotoperiodista acusa Interior «d'ometre» informació sobre una agressió policial i porta els Mossos a judici

El 15 d'octubre de 2025 Catalunya es va bolcar en una vaga general en suport al poble palestí i diverses protestes multitudinàries per denunciar el genocidi persistent a Gaza. Barcelona va ser l'escenari d'una d'aquestes protestes, concretament davant el consolat israelià. En aquesta manifestació és on el fotoperiodista Joan Gálvez, que estava degudament acreditat per cobrir les protestes, va ser ferit per un projectil de foam mentre feia la seva feina. L'impacte de la pilota de goma, que es va produir en un moment en què els manifestants i els fotoperiodistes caminaven d'esquena a l'operatiu policial, va quedar enregistrat en vídeo, i ell mateix el va difondre per xarxes. En aquell moment, a banda de la denúncia pública, també va posar en marxa accions legals.
En conversa amb Nació, Gálvez recorda que el procés judicial, pilotat per Irídia, encara es troba en fase d'instrucció, però posa el focus en la investigació interna que va obrir la conselleria d'Interior. El sindicat de la imatge, a través de qui ha canalitzat part dels processos, es va reunir el 20 de novembre amb el llavors director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, qui els va informar de l'obertura d'aquest procés intern per esclarir els fets. Des de llavors, però, no n'han tingut més coneixement.
Mesos més tard, els màxims responsables d'Interior -Trapero i la consellera Parlon- van comparèixer en comissió al Parlament per, entre d'altres, donar respostes a les reclamacions del fotoperiodista, però Gálvez denuncia que no se'n va treure aigua clara i acusa la conselleria d'"ometre" informació al respecte. En aquella comissió, del 4 de febrer, segons denuncia el fotoperiodista i el sindicat -que hi havia assistit com a convidat-, no es va fer cap referència sobre l'estat de la investigació interna. Una manca de concreció que l'afectat defineix com una forma "d'ometre" respostes davant els grups parlamentaris assistents en la trobada.
El motiu és que la investigació oberta ja havia quedat tancada prèviament, tal com queda reflectit en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. En concret, a la pàgina 50 de les preguntes i respostes parlamentàries, amb data de 3 de febrer -un dia abans de la comissió-, es deixa clar que aquest procediment ha quedat tancat: "Pel que fa a la utilització del foam als voltants del Consolat d’Israel i del projectil que va impactar en un fotoperiodista, el director general de la policia en va ordenar l’obertura d’una informació reservada a la Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris. Aquesta informació reservada va finalitzar sense que s’observés indicis d’actuacions mereixedores de responsabilitat disciplinària", argumenta el Govern en la resposta a la pregunta sobre l'actuació policial de 15 d'octubre, registrada per Andrés Garcia, dels Comuns.
En dubte la fiabilitat dels processos interns
Gálvez assegura que ha tingut coneixement que la investigació interna havia conclòs perquè ha trobat el document de la cambra catalana, però lamenta que ni ell ni el seu advocat han estat notificats amb aquesta informació. A més, també lamenta que Interior no ho va comunicar en el seu moment durant la comissió parlamentària. Davant d'aquesta situació, el fotoperiodista i el sindicat posen en dubte l'eficàcia dels processos interns.
Així també ho denuncia el diputat de la CUP Xavier Pellicer, qui a través d'una publicació a les xarxes socials assegura que "els mecanismes interns d'investigació de Mossos NO funcionen, només encobreixen". En aquest sentit, des de la formació anticapitalista van registrar el 15 de setembre una pregunta a la Mesa del Parlament en què exigeixen saber si la consellera Parlon coneix la resolució de la investigació; si s'ha identificat l'autor del tret, si el Departament d'Interior ha sancionat algun agent de la policia catalana pels fets; si la consellera creu que l'actuació policial va ser correcte; i, per últim, si el fotoperiodista té coneixement de l'expedient. Un coneixement que el mateix Gálvez assegura que no ha obtingut per part de la conselleria.