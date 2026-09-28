Els Comuns intensifiquen la pressió a Parlon perquè destitueixi el cap d'Informació dels Mossos

Els Comuns intensifiquen la pressió a Núria Parlon perquè destitueixi el cap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, Carles Hernández, arran de la infiltració de dues agents en una assemblea docent que preparava mobilitzacions. En aquest sentit, segons ha pogut saber Nació, el grup de Jéssica Albiach portarà al debat de política general que comença aquest dimarts una proposta de resolució que reclama el cessament d'Hernández, que la setmana passava va defensar la infiltració i es va negar a demanar disculpes, com sí que va fer la consellera d'Interior davant les crítiques de l'oposició.
El partit emmarca la proposta en una defensa dels drets fonamentals, especialment del dret de protesta i contra les infiltracions. Sostenen que el Govern és més dur amb qui defensa la llei de l'habitatge que no pas amb qui se la salta. En els primers cinc mesos de l'any, els Mossos han posat 338 denúncies contra manifestants que intentaven evitar desnonaments, una dada avançada per aquest diari, que contrasten amb les 12 sancions cap als especuladors que se salten la llei. En aquest sentit, els Comuns reclamen "criteris garantistes en l'aplicació de la llei de seguretat ciutadana" per evitar sancions a qui protesta "de manera pacífica".
La proposta, que es votarà dijous, defensa que els Mossos, quan recullen informació, han de treballar amb "criteris respectuosos" amb el dret d'associació, la llibertat sindical i la llibertat de reunió i, per això reclamen "prohibir les infiltracions sense ordre judicial". "Per garantir aquests drets fonamentals cal cessar el cap de la Comissaria General d'Informació per no haver donat les directrius adequades per evitar la presència de dues agents de Mossos en una assemblea docent per organitzar les vagues", diu el text. Fins ara, Parlon no ha fet cap moviment per cessar Hernández, després del terratrèmol per la sortida del director general, Josep Lluís Trapero.