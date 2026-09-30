Els sindicats mantenen la supressió de les colònies i denuncien «pressions» als docents

Deixar de fer colònies i excursions com a mesura de pressió contra el Departament d'Educació no és l'estratègia que ha tingut més bona rebuda entre la comunitat educativa. Mentre algunes famílies busquen vies per reactivar aquestes activitats per la seva banda, aquest dimecres els sindicats crítics amb la conselleria -USTEC, CGT i la Intersindical- han denunciat "pressions" cap als docents per part de direccions dels centres educatius, Inspecció d'Educació i els mitjans de comunicació perquè "reconsiderin" la decisió de suprimir les colònies. Ho consideren una situació "inacceptable" i critiquen que el debat se centri en aquesta "mesura de pressió", en comptes de centrar-se en la millora del sistema actual.
Davant d'això, representants dels tres sindicats que mantenen les vagues han presentat aquest dijous una queixa formal als serveis territorials d'Educació a Lleida per denunciar les pressions que reben els docents dels més de 1.500 centres de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa. Critiquen que, tot i els acords aprovats per diferents consells escolars per no fer sortides ni colònies durant el curs actual, han conegut casos d'algunes direccions que han intentat o estarien intentant "deixar sense efecte o esquivar" aquesta mesura, a través de promoure noves votacions, introduint novament activitats a la programació del centre i altres mecanismes.
També afirmen que, des del seu punt de vista, la Inspecció d'Educació dona "consells" per "pressionar dins dels claustres" i també assenyalen la pressió mediàtica que s'ha format al voltant d'aquesta qüestió: "Les sortides i colònies és el tema estrella quan en realitat no haurà de ser el tema més important. El tema més important són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu", ha assenyalat la delegada del sindicat majoritari a Lleida, Rosa Aguilar. Les tres organitzacions recorden que aquesta iniciativa s'ha engegat com una forma de forçar el Govern a "seure i negociar", motiu pel qual és necessari que tingui repercussió i una afectació -que, en aquest cas, recau en el sector de les cases de colònies.
Blindar "garanties" per als docents
Els representants sindicals també han remarcat que fins ara les colònies i sortides "s'han fet per la bona voluntat del professorat i per la seva vocació", ja que les hores extra que suposen no s'han cobrat. En aquest sentit, el representant de la Intersindical, Carlos Vílchez, també ha expressat que cal blindar els docents que van a les sortides amb "garanties i suport legal de responsabilitat civil". Per la seva banda, Mireia Barés, delegat de CGT Ensenyament, ha dit que, en cap cas, es pot fer responsables als professors de la situació en què s'ha arribat i defensa que tant les sortides com les colònies s'han de poder fer, perquè formen part el projecte educatiu, però amb "garanties".
Per tot plegat, han instat a la direcció dels serveis territorials d'Educació i a la seva inspecció a fer arribar una comunicació a les direccions dels centres en què es recordi el "deure" de respectar els acords adoptats i "la necessitat de garantir una participació real i efectiva del claustre".