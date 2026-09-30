Tanca un restaurant de Barcelona que va guanyar «Joc de cartes» per l'augment del preu del lloguer

Les conseqüències de la crisi de l'habitatge arriben també als comerços. L'augment del preu dels lloguers comercials ha provocat el tancament d'alguns locals històrics de Barcelona, és el cas del restaurant El Merendero de la Mari, un establiment familiar amb més de 30 anys d'història al Port Vell que ha abaixat la persiana perquè no pot assumir el cost del lloguer, segons ha avançat Crónica Global.
El restaurant era conegut, especialment, pels seus arrossos i els plats de peix, però, després de més de tres dècades, l'increment del lloguer -sumat a les dificultats econòmiques dels darrers anys i als canvis en els hàbits dels clients- ha acabat precipitant el tancament del restaurant, que serà oficial el 2 d'octubre.
La propietària del negoci, Rosa Maria Ribera, explica a Betevé que, tot i que el tancament ha estat un "cúmul de coses", el factor definitiu ha estat el cost del local. "L'augment del preu del lloguer ens ha acabat d'enfonsar", afirma a Betevé la propietària, que afegeix que han prioritzat el pagament dels sous dels treballadors al lloguer del restaurant.
Per aquest motiu, van estar un mes sense pagar el cost del local i la propietat els va denunciar. Tot i que han intentat negociar, no els han fet cas i els han contestat que "hi ha molta altra gent interessada en el local", com ha explicat Rosa Maria Ribera al mitjà.
El restaurant, que va obrir el 1988 a la platja de Sant Miquel i uns anys més tard es va traslladar al Palau de Mar a causa dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. El Merendero de la Mari va guanyar el premi al millor restaurant mariner de la Barceloneta en el primer capítol de la cinquena temporada de Joc de cartes estiu.